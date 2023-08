Etats-Unis: Donald Trump sera jugé en pleine campagne des primaires... et reste grand favori

On connaît la date du premier grand procès de Donald Trump: ce sera à partir du 4 mars prochain, et donc au cœur de la campagne des primaires. On savait qu’aux Etats-Unis, les calendriers politiques et judiciaires risquaient de se croiser, mais on n'imaginait pas à quel point ils allaient littéralement se télescoper.

Une juge de Washington devait fixer la date du plus important des quatre procès qui attendent Donald Trump, celui pour l’affaire de l'assaut du Capitole. Le procureur voulait que le procès commence dès le 2 janvier prochain.

La défense de Donald Trump affirmait que c'était impossible. Que lire toutes les pièces du dossier d’ici janvier prochain, cela revenait à lire l'équivalent du roman “Guerre et Paix” de Tolstoï 78 fois par jour. Les avocats de l’ancien président demandaient donc un procès beaucoup plus tard, en 2026, après la présidentielle. La juge a tranché. Elle a choisi la date du lundi 4 mars pour commencer ce procès à Washington.

La veille du fameux "Super Tuesday"

Ce sera à un moment crucial de la campagne. On sera la veille du "Super Tuesday", le "Super Mardi", le jour où traditionnellement les élections primaires se jouent. Les électeurs républicains et démocrates choisissent leur candidat dans 15 Etats, dont la Californie et le Texas. Celui qui remporte le "Super Tuesday", début mars, a toutes les chances d’obtenir ensuite l’investiture de son parti pour les élections du mois de novembre.

C’est pour cela que la campagne est féroce jusqu'à la dernière minute. La veille du "Super Mardi", tous les candidats multiplient les meetings et les déplacements dans les états clés. Sauf que Trump ne pourra pas participer à cette course finale. Il sera retenu à Washington pour son procès. En tout cas, si la juge avait voulu attirer le maximum d’attention pour son procès, si elle souhaitait le maximum de tension, elle n’aurait pas pu choisir une meilleure date.

Un autre procès en mars 2024

Un autre procès était déjà prévu pour le mois de mars prochain. Celui pour l’affaire dite “Stormy Daniels”. Donald Trump est accusé d’avoir versé de l’argent à cette actrice pornographique pour qu’elle ne parle pas de leur liaison.

Le procès a été programmé pour le mois de mars à New York, mais le procureur avait fait savoir qu’il était prêt à le retarder si un autre procès plus important devait se tenir au même moment. Et ce sera donc le cas.

A Washington, Donald Trump sera jugé pour avoir fait obstruction au processus électoral et pour avoir exploité la violence des émeutiers du Capitole le 6 janvier 2020. Un autre procès est prévu en Géorgie pour des faits du même ordre. Et encore un autre au mois de mai pour avoir emporté de la Maison blanche des documents secret défense.

Quelles conséquences sur la présidentielle 2024?

Mais pour l'instant, toutes ces procédures ne l'empêchent pas d'être favori pour la primaire républicaine. Ultra favori même, avec une très grosse avance sur ces concurrents. Et tous ces ennuis judiciaires ne font que le renforcer. La semaine dernière, lorsqu’il a dû brièvement se constituer prisonnier à Atlanta, cela a provoqué un afflux record de dons pour sa campagne.

Donald Trump surfe sur son nouveau statut de victime de ce qu’il appelle un acharnement judiciaire. Ces procédures ne l'empêcheront certainement pas de se présenter. Même s’il était condamné, il pourrait être candidat. Même s’il était en prison, il pourrait se faire élire. C’est un scénario assez invraisemblable, mais ce qui est sûr, c’est que les Américains vont vivre une campagne présidentielle hors du commun…