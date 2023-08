Grèce: ce qu'il faut savoir sur "le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne"

Vingt morts, une superficie brûlée grande comme huit fois Paris... L'incendie en Grèce bat de tristes records. La Commission européenne l'a qualifié ce mardi du ”plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne”. La France et d'autres pays de l'UE ont envoyé des renforts pour aider les autorités locales à lutter contre les flammes.

C’est l’été de tous les records pour les incendies de forêt. La Grèce affronte actuellement le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. À Hawaï, les incendies ont été les plus meurtriers de ces dernières années avec plus de 115 morts et plusieurs centaines de disparus.

Les flammes ravagent aussi le Canada, avec des fumées,parties du Québec qui ont fait tousser les habitants de New York, à plus de 1.000 kilomètres. En Europe, la Sicile, le Portugal, les Canaries et l'Île de Rhodes ont connu un été difficile, avec parfois des milliers de touristes évacués en urgence. Des images de chaos qui ont marqué les esprits.

Actuellement, c’est en Grèce que la situation est la plus préoccupante avec deux foyers. Un qui n’est toujours pas complètement maîtrisé dans la banlieue de la capitale, Athènes. Jusqu'à 25.000 personnes ont dû quitter leurs maisons la semaine dernière. Mais surtout un gigantesque incendie au nord-est du pays, près de la frontière turque. Le front des flammes est large d’une dizaine de kilomètres et le feu est hors de contrôle. Cela fait douze jours maintenant que les pompiers luttent sans succès.

Les flammes ont ravagé un territoire grand comme huit fois Paris. C’est ce feu que la Commission européenne a qualifié mardi du ”plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne”. C’est peut-être un peu exagéré, mais c’est effectivement une très grande forêt sauvage qui est en train de disparaître. Un parc naturel, mondialement connu pour abriter des rapaces.

Le bilan humain est dramatique. On compte au moins 20 morts, dont 18 migrants retrouvés calcinés, la semaine dernière. Ils étaient cachés dans une forêt, il y avait deux enfants parmi eux.

Trois avions envoyés par la France

Depuis, la ville d’Alexandroupolis, la plus proche du sinistre, continue d'accueillir des dizaines de blessés. Un ferry a été transformé en hôpital de campagne et un soignant parle de médecine de guerre.

Le feu a pris près de la frontière avec la Turquie, sur la route empruntée par les migrants clandestins qui ont été les premières victimes des flammes, mais qui sont aussi accusés d'être à l’origine de l’incendie. Un parti d'extrême droite diffuse des messages de haine et des Grecs se sont organisés en milice pour chasser les clandestins près du fleuve frontalier, l’Evros.

Trois hommes ont attrapé une quinzaine d’immigrés, ils les ont enfermés dans leur camion et les ont livrés à la police. Ces trois “justiciers” ont été inculpés pour enlèvement à caractère raciste. Un ministre a appelé la population à cesser d’essayer de faire justice par elle-même. En réalité, rien ne prouve que des migrants soient à l’origine du feu.

La France et l'Europe ont envoyé des moyens de secours. La France a envoyé trois avions et une vingtaine de personnels de la Sécurité civile. Cela vient s’ajouter aux onze avions et un hélicoptère que l'Europe avait déjà transféré pour aider les Grecs, en plus de 400 pompiers.

En Europe, cinq pays disposent de moyens importants pour lutter contre les incendies, avec des flottes de Canadair d’au moins une vingtaine d'appareils. Il s’agit de la France, de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de la Grèce. Mais il manque une vraie force d’intervention européenne avec ses moyens propres. Elle est en cours de constitution. La moitié de ses avions sont actuellement en Grèce. Mais elle ne sera vraiment opérationnelle qu’en 2030. À moins que l’été que l’on est en train de vivre accélère le processus.