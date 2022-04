Guerre en Ukraine: ce que l'on sait du Moskva, le navire amiral russe touché en mer Noire

Si elles ne s'accordent pas sur les causes, les autorités russes et ukrainiennes assurent que le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, le Moskva, a été gravement endommagé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Navire de commandement hautement symbolique et outil de diplomatie russe, le croiseur Moskva, le vaisseau-amiral de la flotte russe en mer Noire, a été gravement endommagé dans la nuit du 13 au 14 avril. Si du côté de Moscou, on évoque un incendie ayant entraîné l'explosion de munitions, Kiev assure avoir frappé le navire grâce à deux missiles anti-navire Neptune.

"En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord", et l'équipage a été entièrement évacué, a indiqué le ministère russe de la Défense aux agences d'Etat Ria Novosti et Tass, précisant qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de cet incendie.

"Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d'importants dégâts à ce navire russe", s'est félicité de son côté le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa (sud), Maxime Martchenko. Selon la version ukrainienne, des drones Bayraktar auraient détourné l'attention du croiseur pendant que deux missiles Neptune fonçaient vers lui.

Quoi qu'il en soit, c'est un des plus gros revers symbolique matériel pour la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Car le croiseur de 186 mètres de long, mis en service en 1983 à l'époque soviétique, est armé de 16 missiles antinavires Bazalt/Voulkan, de missiles Fort, la version marine des missiles S-300 de longue portée, et de missiles de courtes portées Ossa. Il dispose aussi de lance-roquettes, de canons et de torpilles.

Plusieurs engagements internationaux

Basé à Sébastopol, base de la flotte russe de la mer Noire en péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, le Moskva a participé à l'offensive contre l'Ukraine. Dans les premiers jours de l'invasion, il avait pris part à une attaque contre l'île aux Serpents, près de la frontière roumaine. Dans un échange radio devenu viral, les garde-frontières ukrainiens de la petite île des Serpents avaient lancé "va te faire foutre" au navire russe leur demandant de se rendre. Peu après, le Moskva, accompagné du Vassili Bykov, avait bombardé l'île et les militaires ukrainiens avait été faits prisonniers.

Son premier conflit fut celui de Géorgie en août 2008. La Russie n'a pas donné d'informations quant à ses missions, mais selon un haut responsable militaire géorgien interrogé jeudi par l'AFP, il était entré dans le port d'Otchamtchiré pour bombarder dans des forces géorgiennes dans la vallée de Kodori, leur faisant perdre la seule zone encore sous leur contrôle dans le territoire séparatiste d'Abkhazie.

Sur le même sujet Massacre de Boutcha: Vladimir Poutine assure que c'est un "fake"

À la suite de l'entrée de Moscou aux côtés du régime de Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie, le Moskva a été déployé de septembre 2015 à janvier 2016 en Méditerranée orientale afin d'assurer, selon le ministère de la Défense, "la défense anti-aérienne" de la base russe de Hmeimim.