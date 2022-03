Guerre en Ukraine: l'armée russe accusée de crimes de guerre

Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé depuis 13 jours, l'association Amnesty International affirme que la Russie cible délibérément des civils en Ukraine.

La guerre se poursuit en Ukraine, après 13 jours de combats dans différentes villes du pays. Si l’ouverture de couloirs humanitaires était au centre des négociations entre Russes et Ukrainiens ce lundi, les civils sont quand même bien en première ligne dans ce conflit.

Les nombreuses associations qui travaillent sur le terrain ont déjà documenté des bombardements sur des zones résidentielles, sur des hôpitaux ou encore des écoles. La Cour Pénale internationale a ouvert une enquête il y a une semaine. La tâche de collecte et de sauvegarde des preuves a commencé, mais elle s'annonce longue et difficile.



Jeanne Sulzer est responsable de la commission justice internationale d'Amnesty International France. Elle assure que les civils sont ouvertement visés ce qui constituerait un crime de guerre de la part de la Russie.

“Amnesty a documenté un certain nombre de faits constitutifs de crime de guerre à l’encontre d’hôpitaux. Ce qui est sûr, c’est que c’est la population civile qui est visée. Beaucoup de preuves remontent aujourd’hui que ce soit du côté de la société civile, ukrainienne, internationale, du côté des médias. Et souvent la première volonté dans une guerre, c’est de détruire les preuves. On l’a vu avec celle du Rwanda. Donc l’un des enjeux sera la traçabilité des éléments de preuve", indique-t-elle.