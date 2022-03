Guerre en Ukraine: pourquoi Kiev tarde à accepter la proposition russe d'un cessez-le-feu et d'une évacuation de civils

La Russie a annoncé lundi soir la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de ce mardi matin pour permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires. L'Ukraine n'a pour l'instant pas accepté cette proposition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe d'avoir fait échouer la précédente évacuation de civils.

Déjà treize jours que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a débuté. La troisième journée de négociations, ce lundi, s'est terminée avec une proposition russe pour ouvrir des couloirs humanitaires permettant l'évacuation de civils.

Une ouverture qui était l’enjeu central de ces négociations. Cette annonce de Moscou lundi soir d’un cessez-le-feu et d'évacuations de civils à Kiev, Kharkiv, Soumy, Tchernihiv et Marioupol, à partir de 8h ce mardi matin, c'est une belle avancée selon Mykhailo Podoliyak, qui fait partie de la délégation ukrainienne dans ces négociations.

“Nous avons obtenu certains résultats positifs concernant la logistique des couloirs humanitaires. Des changements seront apportés et on aidera plus efficacement les personnes qui souffrent de l’agression russe”, indique-t-il.