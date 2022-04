Guerre en Ukraine: nouveaux bombardements à Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU

La ville de Kiev a été touchée par des frappes russes pour la première fois depuis deux semaines jeudi. Des frappes qui ont notamment touché des quartiers d'habitations faisant au moins 10 blessés.

Kiev touchée par des missiles russes jeudi soir en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Selon Volodymyr Zelensky, ce sont "cinq missiles" qui se sont abattus sur la capitale ukrainienne jeudi.

Deux frappes ont notamment touché le quartier de Chevchenkovsky, "sur les étages inférieurs d'un immeuble résidentiel" a indiqué le maire Vitali Klitschko.

Deux semaines que la fumée n'avait pourtant pas obscurci le ciel de Kiev, mais jeudi, les sirènes des ambulances ont à nouveau hurlé dans les rues. Alexander appartient à la défense territoriale ukrainienne, il a porté secours aux victimes.

“Il y avait des gens sous les décombres. On a réussi à les extraire, à leur porter secours et à les évacuer vers les ambulances. On a sorti des femmes et des enfants blessés sous les décombres. Ils ont pu être secourus grâce à nous”, explique-t-il.