"Il y avait un énorme nuage de fumée": un important incendie a eu lieu à Europa Park

Un incendie s'est déclaré ce lundi dans le parc d'attractions Europa Park, en Allemagne. Le feu a nécessité l'intervention de 450 pompiers. Au total, 25.000 visiteurs ont dû être évacués. Il n'y a eu aucun blessé.

Scène impressionnante dans le célèbre parc d'attractions allemand Europa Park, ce lundi. Un gigantesque incendie s'est déclaré dans un local technique. 25.000 visiteurs ont été évacués et personne n'a été blessé. Plus de 450 pompiers et services de secours ont été déployés. Selon un responsable local chargé de la lutte anti-incendie, Bernhard Frei, interrogé par la chaîne de télévision allemande Welt TV, les pompiers sont arrivés entre trois et quatre minutes après le déclenchement de l'incendie et ont ainsi pu empêcher qu'il ne s'étende. Il a parlé d'une opération "massive" nécessaire pour éteindre les flammes.

"Les attractions continuaient de fonctionner"

Frédéric D'Haene, touriste parisien, s'y rend tous les ans. Il était présent ce lundi lorsque l'incendie s'est déclaré.

“Il y avait une certaine agitation et en fait, en levant les yeux au ciel, on s’est aperçu qu’il y avait un énorme nuage de fumée très, très noir. On a aussi pu entendre au loin quelques détonations. Rapidement, on a senti une odeur de brûlé. C’était très inquiétant. Ce qui était paradoxal, c’est qu’il y avait un public surpris par la situation, mais les attractions continuaient de fonctionner. Donc on entendait à la fois des rires dans les attractions avoisinantes et à la fois des gens un peu surpris par ce qu’il se passait”, détaille-t-il.

Le parc devrait rouvrir ce mardi. Selon ses propriétaires, il est visité par près six millions de personnes chaque année, ce qui en fait un des principaux en Europe.