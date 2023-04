Italie: Silvio Berlusconi hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiovasculaire

L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi (86 ans) a été hospitalité en soins intensifs à Milan, pour un problème cardiovasculaire.

L'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, 86 ans, a été hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiovasculaire, à l'unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital San Raffaele de Milan. Il souffre notamment d'essoufflements. Selon la chaîne TGCOM24, dont il est le propriétaire, sa situation serait actuellement stable.

Le leader de Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir menée par Giorgia Meloni, multiplie les séjours à l'hôpital ces derniers temps. Il a notamment été déjà hospitalisé dans cet hôpital du Nord de Milan, la semaine dernière, pour réaliser des examens et était sorti le 30 mars dernier.

A sa sortie, il avait posté un message sur les réseaux sociaux pour remercier les personnes qui le suivaient de leur soutien:

"Je remercie tous ceux qui ont voulu me dédier une pensée proche et affectueuse, ces derniers jours. Je me suis déjà remis au travail ces jours et je suis prêt et déterminé à m'engager, comme je l'ai toujours fait, pour le Pays que j'aime".