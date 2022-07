Joe Biden testé positif au Covid-19

Le président des Etats-Unis Joe Biden a été testé positif au Covid-19. Il présente pour l'instant des "symptômes très légers".

Le président américain Joe Biden, 79 ans, "a été testé positif au Covid-19" jeudi et présente "des symptômes très légers", a annoncé dans un communiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Le démocrate, qui jusqu'ici n'avait jamais été testé positif, a "commencé à prendre du Paxlovid", la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s'isoler à la Maison Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif, a-t-elle indiqué.



Le président, pleinement vacciné et qui a reçu deux doses de rappel, "continuera à assumer la totalité de ses fonctions" pendant ce temps, selon le communiqué. La Maison Blanche a promis de communiquer "chaque jour" sur l'état de santé de Joe Biden, plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis et qu'un examen médical en novembre dernier avait trouvé "robuste" et "apte" à exercer ses fonctions.

De retour d'une tournée en Israël et en Arabie Saoudite

Le dernier test négatif de Joe Biden, de retour d'une tournée la semaine dernière en Israël et en Arabie saoudite, remontait à mardi, a précisé Karine Jean-Pierre. Le président avait initialement prévu un déplacement en Pennsylvanie jeudi et un autre en Floride lundi prochain.

Les Etats-Unis enregistrent actuellement environ 130.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, un chiffre par ailleurs sous-estimé selon les experts, et le nombre d'hospitalisations est également en hausse. Le très contagieux sous-variant BA.5 d'Omicron est dominant dans le pays, où il représente environ 80% des cas.