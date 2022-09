Mort d'Elizabeth II: la Première ministre Liz Truss salue "Sa Majesté Charles III"

La Reine Elizabeth II est morte ce jeudi septembre, la Première ministre britannique Liz Truss lui rend hommage et salue le nouveau roi, étant la première à l'appeler "Charles III".

"God save the King". Après la mort d'Elizabeth II ce jeudi, la Première ministre britannique Liz Truss a évoqué un "choc pour la nation", et salue une souveraine symbole de "stabilité". Elle a été "aimée et admirée" par tout le peuple britannique, touchant la vie de "millions de personnes dans le monde".

Elle a également nommé pour la première fois le nouveau roi, l'appelant "Charles III":

"Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III", a-t-elle indiqué

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.