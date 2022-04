Naufrage du Moskva: l'équipage du navire amiral russe a-t-il vraiment pu être sauvé?

La porte-parole du commandement militaire de la région sud de l'Ukraine assure que les marins du Moskva n'ont pu être sauvés en raison d'une tempête. Mais le flou demeure sur le sort des marins russes, alors que Moscou assure avoir pu les sauvers sans donner plus de détails.

L'équipage du croiseur Moskva, qui a fait naufrage en mer Noire jeudi, n'a pas pu être sauvé, a affirmé vendredi une responsable militaire ukrainienne, estimant que Moscou ne "pardonnerait pas" à Kiev d'avoir coulé ce vaisseau "symbole de ses ambitions impérialistes"



"Nous sommes parfaitement conscients qu'on ne nous pardonnera pas" l'attaque du Moskva, a déclaré Natalia Goumeniouk, porte-parole du commandement militaire de la région sud de l'Ukraine, lors d'un briefing.



La frappe contre le Moskva, vaisseau-amiral de la flotte russe de la mer Noire touché par des missiles Neptune ukrainiens, "n'a pas seulement touché le bateau, elle a touché les ambitions impériales de l'ennemi", a-t-elle estimé.

"Une tempête a empêché de sauver le bateau et d'évacuer l'équipage"

"Nous avons observé les bateaux qui essayaient de lui venir en aide, mais même les forces de la nature ont été du côté de l'Ukraine", car "une tempête a empêché de sauver le bateau et d'évacuer l'équipage", a-t-elle affirmé. Mais elle a ajouté ne pas pouvoir donner de détails pour l'instant sur le sort de l'équipage", faute de "données fiables".

Selon Ilya Ponomarev, un ancien député de la Douma, en exil à Kiev après s'être opposé à l'annexion de la Crimée, seuls 58 marins sur les 510 que comptaient le Moskva, ont pu être sauvés.

Sur le même sujet Guerre en Ukraine: 7 civils tués dans des tirs russes sur des bus d'évacuation près de Kharkiv

Moscou assure avoir évacué l'équipage sans plus de détails

Le ministère russe de la Défense avait indiqué jeudi que l'équipage, avait été "évacué vers d'autres navires de la Flotte de la mer Noire se trouvant à proximité". Mais il n'a pas précisé s'il s'agissait de l'intégralité de l'équipage ni donné aucun détail.



Moscou n'a pas non plus confirmé que le bateau avait subi une attaque de missiles, affirmant simplement qu'un incendie s'était déclaré à bord de ce navire lance-missiles de 186 mètres de long, faisant exploser des munitions. Et que le croiseur avait ensuite coulé lors d'une tentative de remorquage vers le port le plus proche.



De son côté, Natalia Goumeniouk a confirmé que l'Ukraine s'attendait maintenant à des représailles de Moscou, qui a déjà frappé dans la nuit de jeudi à vendredi une usine d'armement au sud-ouest de Kiev qui fabriquait les missiles Neptune utilisés, selon les Ukrainiens, contre le Moskva, et menacé d'intensifier ses attaques sur la capitale.



"Nous sommes conscients que les attaques contre nous vont s'intensifier, que l'ennemi va se venger, qu'il y aura des attaques de missiles et des bombardements d'artillerie. Nous sommes prêts, nous les controns." "Il y a des attaques contre nous, y compris des frappes de missiles", a-t-elle ajouté.