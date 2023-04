Polémique après une photo nue sur une montagne sacrée de Bali: un touriste russe expulsé d'Indonésie

L'Indonésie a annoncé ce mercredi avoir expulsé de son territoire un touriste russe qui avait posté sur les réseaux sociaux une photo qui a fait polémique à Bali en haut d'une montagne sacrée.

La photo avait fait scandale en Indonésie, et les autorités ont immédiatement répondu avec une mesure forte. Un touriste russe a été expulsé de Bali après avoir publié une photo le montrant à moitié nu (la partie basse) sur une montagne considérée comme sacrée sur l'île indonésienne. Le gouverneur de l'île touristique s'est engagé récemment à réprimer les violations de la loi par les touristes et les actes considérés comme portant atteinte aux traditions de l'île en majorité hindouiste.

Le Russe de 24 ans, qui se présente sous le nom de "Yuri Chilikin" sur les réseaux sociaux, a posé nu de la taille jusqu'aux pieds sur le mont Agung, un volcan qui est le sommet le plus élevé de l'île et considéré par les hindous comme la demeure des dieux.

Il a été expulsé vers Moscou mardi via Dubai et interdit d'entrée en Indonésie pour six mois, a indiqué le bureau de l'immigration de Bali dans un communiqué mercredi.

"Veuillez apprécier les beautés de la nature (...) à Bali en respectant les règles", a recommandé Barron Ichsan, un responsable de l'immigration cité dans le texte. "Si vous commettez une violation, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fermes".

"Je veux tout faire pour corriger la situation"

Le jeune Russe a été incarcéré et interrogé le mois dernier quand la photo a émergé sur les réseaux sociaux. Il s'est excusé, a mis en avant son "ignorence" et a participé à un rituel de purification devant la montagne sacrée.

Yuri Chilikin a publié une photo sur son compte Instagram lundi en soulignant qu'il avait "tout fait pour corriger la situation", et que c'était "une bonne leçon sur comment ne pas se comporter".

Les plaintes sur le comportement des touristes se sont multipliées ces dernières semaines à Bali, et les Balinais ont en particulier désigné les Russes comme les fauteurs de troubles les plus fréquents.

Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a demandé officiellement le mois dernier au gouvernement de retirer la Russie et l'Ukraine de la liste des pays dont les ressortissants peuvent bénéficier de visas à l'arrivée.

L'an dernier, un acteur canadien avait été expulsé de Bali après avoir diffusé une vidéo le montrant dansant le haka, une danse traditionnelle de Nouvelle-Zélande, nu sur le mont Batur à Bali.