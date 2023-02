Qu'attendre du discours d'Emmanuel Macron sur l'Afrique?

Le président de la République, Emmanuel Macron, doit prononcer un discours ce lundi pour détailler sa stratégie pour l'Afrique pour la suite de son quinquennat. Un discours qui précède un déplacement en Afrique centrale à partir de mercredi.

Emmanuel Macron va présenter ce lundi sa stratégie pour l'Afrique alors qu’il va entamer mercredi une tournée en Afrique centrale. L’Élysée présente ce discours et le voyage qui va suivre comme un "tournant" dans la relation entre la France et le continent africain.

Lors du précédent quinquennat, la stratégie avait été présentée lors d’un discours à Ouagadougou au Burkina Faso en novembre 2017. Devant des étudiants l’université de Ouaga, Emmanuel Macron fraîchement élu avait eu cette phrase célèbre: “Je suis venue vous dire qu’il n’y a plus de politique africaine de la France”.

C'était un discours qui se voulait être l’acte de décès de la Françafrique, c'est-à-dire de cette politique Gaulliste mise en place dans les années 60. Une politique donnant-donnant: les pays africains restaient dans la sphère d’influence française. Et la France en échange soutenait les régimes en place quelque qu’ils fussent et quoi qu’ils fassent. Le tout accompagné de grosses valises de liquide qui circulaient dans les deux sens. “Tout cela, c’est terminé”, avait promis Emmanuel Macron.

Pourtant depuis, pas grand-chose n’a changé. Par exemple, en avril 2012, lorsque le maréchal-président tchadien Idriss Deby est mort au combat, son fils a pris le pouvoir en dehors de tout processus légal et Emmanuel Macron s’est déplacé à N'Djamena pour valider le coup de force. On a compris ce jour-là que la Françafrique n'était pas morte.

De même, cette semaine, Emmanuel Macron va visiter quatre pays dont deux sont dirigés par des symboles des relations troubles entre la France et ses anciennes colonies. Il se rend au Congo Brazzaville, chez Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1979, avec une courte interruption. Puis Emmanuel Macron sera reçu au Gabon par Ali Bongo qui a succédé à son père Omar Bongo. La dynastie dirige le pays depuis 1967.

La France de moins en moins influente?

Pendant ce temps, l’influence de la France en Afrique a nettement reculé ces dernières années. Pas parce que Paris aurait renoncé pour des raisons morales à sa politique africaine post-coloniale. Mais plutôt parce que le sentiment anti-Français ne cesse de monter.

L'armée française a dû quitter le Mali, chassée par une junte militaire qui a préféré se tourner vers la Russie pour assurer sa défense. Puis c’est le Burkina Faso qui a pris la même décision. Les militaires putschistes ont également demandé aux soldats français de bien vouloir plier bagage. Auparavant, c’est la Centrafrique en proie à une guerre civile qui avait fait appel aux mercenaires russes.

En résumé, en Afrique de l’Ouest, la Russie gagne du terrain politiquement, la Chine tisse sa toile économiquement et les djihadistes gagnent du terrain militairement. Et par conséquent, la France recule politiquement, économiquement et militairement?

Quel "tournant" opérer pour la suite?

Alors que peut annoncer Emmanuel Macron ? De nouvelles formes de coopération, plus axé sur la formation et la lutte contre les changements climatiques. Un sommet sur la forêt va se tenir à la fin de la semaine au Gabon parce que la forêt du bassin du Congo est le premier poumon de la planète, devant l’Amazonie. Et la France a activement préparé ce sommet écologiste.

Emmanuel Macron va également au cours de ce voyage s’engager pour le développement de l’agriculture en Angola, ou pour renforcer les liens culturels avec la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde.

Mais tout cela ne changera pas le cours de l’histoire. Le cours de l’histoire, c’est que la France est de moins en moins influente en Afrique.