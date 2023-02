Qui est Saïf al-Adel, le nouveau chef d'al-Qaïda selon les Américains?

Un rapport de l'ONU et les Etats-Unis assurent qu'un nouveau chef de l'organisational-Qaïda a émergé après la mort d'Ayman al-Zawahiri, tué par un drone américain l’été dernier.

Saïf al-Adel, un Egyptien de 62 ans, ancien militaire, serait le nouveau dirigeant de l’organisation terroriste al-Qaïda créée par Oussama Ben Laden. Le précédent chef Ayman Al-Zawahiri a été tué par un drone américain l’été dernier dans sa maison de Kaboul, en Afghanistan. On se demandait depuis qui allait lui succéder.

Un rapport de l’ONU publié mardi estime que c’est donc Saïf al-Adel qui a été choisi, une information confirmée jeudi par le département d’Etat américain.

Un homme dont on ne sait pas grand-chose en vérité. Saïf al-Adel, c’est un nom de guerre. Sa véritable identité est inconnue. Les Américains le présentent comme un ancien lieutenant-colonel des forces spéciales en Egypte, mais ce n’est pas certain.

Impliqué dans le 11 septembre?

Il aurait été longtemps un des hommes de confiance d'Oussama Ben Laden. Un vétéran du jihad qui a combattu en Somalie et a organisé de sanglants attentats au Kenya.

Certains spécialistes du terrorisme affirment qu’il a personnellement encadré plusieurs des kamikazes du 11 septembre. D'autres affirment au contraire qu’il était contre ces attentats de New York, craignant que les Etats-Unis réagissent en envahissant l'Afghanistan. Ce qui s’est effectivement passé.

A ce moment-là, Saïf al-Adel se serait réfugié clandestinement en Iran. Il aurait été arrêté deux ans plus tard et emprisonné une douzaine d'années, avant d'être libéré et placé sous résidence surveillée.

Si l’on en croit l’ONU et les Américains, il dirigerait donc actuellement al-Qaïda depuis l’Iran. Ce qui est assez étonnant puisque ce pays chiite a toujours condamné ce mouvement terroriste sunnite. En tout cas, jeudi, Téhéran a formellement démenti accueillir le nouveau chef. Des informations "risibles", ont dit les Iraniens.