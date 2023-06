Royaume-Uni: une mère récoltait des centaines de milliers d'euros pour le faux cancer de sa fille

Une mère a massivement récolté des dons pour réaliser les rêves de dizaines d'enfants victimes de cancers. Il a finalement été avéré que sa fille ne souffrait d'aucune tumeur.

Un scandale britannique. Jean Bhari est la mère d'une jeune Megan qui, du haut de ses 15 ans, se battait contre une tumeur au cerveau. Comme beaucoup d'ados, elle est fan de Disney, alors avec sa mère, elles fondent "Believe in Magic", une association pour exaucer les voeux des enfants victimes de cancers, et notamment visiter Disneyland.

Et c'est le triomphe: "Believe in Magic" récolte des centaines de milliers d'euros de dons pour faire rêver les enfants. Grâce à Jean et Megan, des enfants malades participent à la soirée de Noël de Buckingham Palace, comme le relate Le Parisien, qui relaie les révélations de la BBC liées à cette affaire.

Mais un jour, Jean, annonce une rechute: Megan doit partir suivre une théarapie à plus de 100.000 euros. Les dons afffluent: en deux jours, la somme est atteinte. Mais la tumeur s'est étendue, déplore Jean, avant de demander encore plus de fonds.

Décédée à 23 ans... mais pas d'une tumeur

Certains donateurs tiquent. Jean ne mentionne ni médecin, ni hôpital, alors ils enquêtent et découvrent le pot aux roses. En réalité, Jean et Megan vivent dans l'hôtel 5 étoile de DisneyWorld, aux Etats Unis, et Meghan, loin d'être en réanimation, profite du voyage, selon un detective privé.

Il découvre les croisières, les hôtels de luxe... Et surprise : il manque des centaines de milliers d'euros dans les caisses de l'association. Malheureusement, Megan perd subitement la vie à 23 ans, mais pas d'une tumeur au cerveau. Elle meurt à cause d'un foie "trop gras".

Selon les soeurs de Megan et un rapport hospitalier, le cancer aurait inventé de toutes pièces par leur mère, Jean. Elle n'a jamais été poursuivie: l'enquête s'est arrêtée après le décès de Megan.