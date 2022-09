Russie: un nouveau proche de Poutine meurt, une hécatombe suspecte

Ce jeudi, un journaliste proche de Vladimir Poutine, Vladimir Sungorkin a été retrouvé mort. C'est le neuvième décès d'un oligarque russe proche du maître du Kremlin depuis le début du conflit.

C'est une liste qui interroge. De nombreux décès suspects d'oligarques se sont déroulés depuis le début du conflit en Ukraine. Le dernier en date, ce jeudi: celui de Vladimir Sungorkin, selon le journal belge Het Laatste Nieuws. Ce journaliste russe dirigeait la rédaction du "Komsomolskaya Pravda", un journal pro-Kremlin qui serait le préféré de Vladimir Poutine.

Âgé de 68 ans, ce proche du maître du Kremlin est subitement décédé d'un accident vasculaire cérébral lors d'un voyage d'affaires à Khabarovsk, une ville dans l'est de la Russie. Il était placé par la Commission européenne sur la liste des personnalités russes concernées par des sanctions, à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

"Vladimir Sungorkin est l'un des principaux propagandistes responsables des activités de manipulation et d'ingérence de l'information étrangère. Il diffuse et légitime la propagande agressive anti-ukrainienne et anti-occidentale du régime Poutine sous l'autorité directe du Kremlin", expliquait la Commission.