"Tout est si cher, tout augmente": après le couronnement de Charles III, le dur retour à la réalité

Après un week-end de festivités liées au couronnement de Charles III, retour à la réalité au Royaume-Uni. L'inflation est toujours forte et les grèves vont reprendre dans certains secteurs.

Le long week-end de faste, de joie, de retrouvailles et de moments en famille au Royaume-Uni prend fin. Ce dimanche, les Britanniques étaient invités à participer à des actions de bénévolat à travers tout le pays pour clôturer ces trois jours de festivités, à l'occasion du couronnement de Charles III.

Toutes ces célébrations interviennent alors que la situation économique du pays s'est largement dégradée. La faute à l'inflation, qui est à plus de 10%. Pour certains, le faste des cérémonies passe mal.

"Ils essayent de détourner l'attention, l'inflation continue d'augmenter, elle n'a pas baissé, retour à la réalité maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider les gens?", demande Anita, une habitante du quartier populaire de Barking, à Londres.

"Je n'arrive pas à économiser"

Elle interpelle le gouvermenent, car selon elle, plafonner le prix de l’énergie jusqu’au mois de juin, ça n'est pas du tout suffisant. "Je suis très déçue par ce qu'ils proposent, ils sont trop éloignés des gens pour comprendre à quel point ils souffrent", ajoute-t-elle.

Depuis plusieurs mois, le Royaume-Uni est touché de plein fouet par la hausse des prix et les Britanniques n'arrivent pas à faire face. "Ce n'est pas facile, je suis à plein temps mais je n'arrive pas à économiser. Tout est si cher, tout augmente tout le temps. Mon loyer vient de prendre 100 livres", déplore Esther.

Des grèves dans de nombreux secteurs

Cela n'arrive pas souvent dans le pays, mais de nombreux secteurs ont fait grève depuis la fin de l'année 2022. Dans la santé aussi, le personnel s'est mobilisé, comme Patrina, infirmière. La semaine dernière, sa profession a obtenu une augmentation de 5% des salaires.

"C'est comme ça, on aurait pu continuer pour avoir plus, mais 5% c'est correct", estime-t-elle. Ce mardi, les agents de sécurité d’un aéroport londonien sont appelés à faire grève. Et samedi, ce sera le tour des conducteurs de trains.