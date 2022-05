Trop proche de Poutine, Gerhard Schröder l'ancien chancelier allemand va perdre ses avantages

Le parlement allemand a voté jeudi la suppression des avantages de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. C'est sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine qui est mise en cause.

Gerhard Schröder l’ancien chancelier allemand va perdre les avantages auxquels il a le droit en raison de ses liens avec Poutine. Le parlement allemand a voté jeudi la suppression de la plupart des avantages auxquels il avait le droit en tant qu’ancien Premier ministre.

Il va devoir rendre les bureaux qu’il occupait, et remercier ceux qui assurait son secrétariat. Deux conseillers, une assistante et un chauffeur. Des privilèges qui coutaient 400.000 euros par an aux contribuables allemands.

Gerhard Schröder, qui a dirigé l'allemagne pendant 7 ans, jusqu’en 2005, est aujourd’hui considéré comme un paria en Allemagne. Parce qu’à peine avait-il quitté ses fonctions qu’il s’était mis au service de Vladimir Poutine. Il est devenu administrateur de plusieurs grandes entreprises nationales, dont Gazprom, le géant de l’énergie. Des fonctions qui lui rapportent environ un million d'euros par an, bien plus que sa retraite de chancelier.

Poutine, un "parfait démocrate"

Son ami Vladimir Poutine était aussi intervenu pour l’aider à adopter deux petits enfants russe, avec sa quatrième et dernière épouse.

A 77 ans aujourd’hui, l’ancien chancelier vit entre Hanovre et Moscou. Il ne regrette rien. Il concède que la guerre en Ukraine est sans doute une erreur, mais il refuse d'attribuer à Poutine la responsabilité des crimes de guerre Poutine qu’il a souvent qualifié de “parfait démocrate”. Une triste fin pour cet ancien grand dirigeant européen.