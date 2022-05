Tuerie dans une école au Texas: 19 enfants et deux adultes sont morts

Un tireur de 18 ans a fait 21 morts dans une école, au Texas (Etats-Unis), ce mardi. Dix-neuf enfants et deux adultes ont été tués.

Massacre dans une école. Dix-neuf enfants et deux adultes sont morts ce mardi après une tuerie dans un établissement scolaire, à Uvalde, à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio, dans le Texas (Etats-Unis). Le tireur est un adolescent américain de 18 ans, identifié comme Salvador Ramos, qui a été abattu par la police. Il a d'abord visé sa grand-mère, qui se trouve dans un état critique selon CNN, avant de se rendre à l'école en voiture pour y perpétrer son massacre.

De retour d'un voyage en Asie, le président américain Joe Biden a fait part de son émotion, se disant "écoeuré et fatigué" face aux fusillades en milieu scolaire. Il a appelé à réguler les armes à feu.

Biden: "Nous devons agir"

"En tant que pays, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons nous opposer au lobby des armes à feu, quand, au nom de Dieu, nous ferons ce que nous savons tous, au fond de nous, qu'il faut faire. J'en ai plus qu'assez. Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous n'avons aucune influence sur ce carnage."

La vice-présidente Kamala Harris a également appelé à "agir", car "trop c'est trop". "Nos coeurs continuent d'être brisés. Nous devons trouver le courage d'agir", a-t-elle ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant à légiférer malgré les tragédies.

Chris Murphy, sénateur démocrate de cet Etat du nord-est des Etats-Unis, a "supplié" ce mardi ses collègues élus d'agir, assurant que ces tragédies n'étaient pas "inévitables". "Cela n'arrive que dans ce pays, et nulle part ailleurs. Dans aucun autre pays, les enfants vont à l'école en pensant qu'ils pourraient se faire tirer dessus".

La Maison Blanche a par ailleurs ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour "honorer les victimes" d'Uvalde.Depuis le début de l'année, 27 écoles ont été touchées par des incidents avec des armes aux Etats-Unis.