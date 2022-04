Un combattant britannique de l'armée ukrainienne capturé par les Russes

Engagé dans la marine ukrainienne dès 2018, ce combattant britannique a été capturé près de Marioupol, ville de la mer d'Azov assiégée par les troupes russes.

Un Britannique, membre de l'armée ukrainienne, a été capturé par les Russes, sa mère demandant dans le journal The Daily Telegraph qu'il soit traité "avec humanité" et libéré.



La télévision publique russe a diffusé jeudi soir des images montrant un jeune homme menotté et présentant une coupure au front, affirmant qu'il s'agit d'Aiden Aslin. Sa mère Ang Wood a confirmé au Telegraph, qui a consacré plusieurs articles au jeune homme de 28 ans, y compris avant le début de l'invasion russe en Ukraine, qu'il s'agissait bien de son fils. Ce dernier porte notamment un tatouage caractéristique.



"Aiden est un membre actif des forces armées ukrainiennes et ainsi un prisonnier de guerre" qui "doit être traité avec humanité", a-t-elle déclaré au journal, rappelant au président russe Vladimir Poutine la convention de Genève sur les prisonniers de guerre. "Il semble déjà qu'il ait été battu. Il est temps pour le gouvernement britannique de s'impliquer pour assurer la libération d'Aiden", a-t-elle ajouté".

"Nous n'avons aucune nourriture et aucune munition"

Ont également circulé sur les réseaux sociaux des vidéos portant le logo de la chaîne financée par le Kremlin RT, où le jeune homme semble notamment mettre en cause la responsabilité de l'Ukraine dans le conflit, images qualifiée de "propagande" par sa grand-mère Pamela Hall auprès de l'agence britannique PA.



Un message attribué au jeune homme avait été publié mardi sur son compte Twitter animé par des proches, qui espèrent un échange de prisonniers. Il expliquait qu'après 48 jours, "nous avons essayé de faire de notre mieux pour défendre Marioupol (sud-est de l'Ukraine) mais nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous rendre aux forces russes". "Nous n'avons aucune nourriture et aucune munition (...) j'espère que cette guerre finira bientôt", ajoutait-il.

Ancien combattant des YPG, engagé en 2018 dans la marine ukrainienne

Londres est au courant qu'un ressortissant britannique est détenu et reste en contact avec sa famille, selon une source proche du dossier, soulignant que la situation en Ukraine limite sérieusement la capacité des services britanniques à obtenir des informations et apporter une aide consulaire.



Selon le Telegraph, Aiden Aslin, connu sous le prénom de Johnny, s'était engagé en 2018 dans la marine ukrainienne et avait acheté une maison dans le pays pour fonder une famille avec sa fiancée.



Avant de combattre en Ukraine, Aiden Aslin avait rejoint des Kurdes du YPG (Unités de protection du peuple) pour combattre le groupe Etat islamique en Syrie. Il avait 21 ans à l'époque.