800 millions de dollars en 278 concerts: Elton John bat le record de la tournée la plus lucrative

La star britannique Elton John a établi le nouveau record de la tournée la plus lucrative, avec plus de 800 millions de dollars en 278 concerts.

La tournée d’adieu d’Elton John est devenue la plus lucrative de tous les temps. Il faut dire qu’elle est longue. Elton John l’avait annoncée en 2018, elle devait durer trois ans mais il y a eu le Covid et ses confinements, puis le Covid qui a directement atteint le chanteur de 75 ans. Bref, la tournée de trois ans aura finalement duré cinq ans. La superstar britannique devrait finalement donner son tout dernier concert le 8 juillet prochain à Stockholm. Juste avant, il aura joué trois soirs à Paris à guichets fermés, au mois de juin.

Et cette tournée vient donc de battre un record. Le record des recettes, plus de 800 millions de dollars en 278 concerts, et la barre des 900 millions sera atteinte avant la fin. Il faut dire que ce n’est pas donné d'assister à ces adieux. Les places de ses concerts parisiens se sont vendues jusqu’à 315 euros.

Le chanteur de tous les records

Elton John est le chanteur de tous les records. Reginald Kenneth Dwight, de son vrai nom, sir Elton depuis que la reine l’a anobli en 1998, c’est une carrière de plus de 50 ans, 300 millions de disques vendus. "Candle in the wind", qu’il avait chantée aux obsèques de Lady Di, a été vendu à 33 millions d’exemplaires, c’est le single le plus vendu de l’histoire. Il a été présent dans le hit-parade américain pendant 24 ans de suite. Mieux qu’Elvis Presley.

Tout cela avec une vie agitée. Dès la fin des années 1970, il plonge dans l’alcool, la cocaïne et la boulimie. Dans ses mémoires, il parle de lui à cette époque comme un monstre d'égoïsme. On le pense fini, mais en 1983, il chante "I’m still standing", je suis debout, un pied de nez à ses détracteurs.

Finalement, il sortira de la drogue et de l'alcool, militera activement sur la question du Sida et contre l’homophobie. En 1976, il avait confié qu’il était bisexuel, aveu rarissime à l’époque. Finalement, il s’est uni à un réalisateur canadien dès le premier jour de l’autorisation de l’union homosexuelle en Angleterre en 2005. Le couple a eu deux enfants, dont Elton John compte profiter maintenant qu’il va prendre sa retraite.