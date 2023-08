Après Toulouse, la Ville de Lyon interdit un spectacle de Dieudonné

La mairie de Lyon a signé un arrêté interdisant un spectacle de l'humoriste Dieudonné prévu samedi dans la ville.

Dans un communiqué publié jeudi, la collectivité et la préfécture du Rhône ont annoncé interdire un spectacle de Dieudonné prévu samedi 19 août 2023. Cette décision, prise "afin de garantir le respect de l'ordre public", intervient au lendemain d'une décision similaire du maire de Toulouse. Des représentations de ce même spectacle, intitulé "Sous bracelet" ont déjà été interdites dans d'autres villes, dont Montpellier et Paris.

La représentation lyonnaise avait été annoncée pour samedi 19 août sur le site internet de Dieudonné. Le lieu exact devait être communiqué aux personnes ayant acheté un billet, quelques heures avant son début, précise le communiqué.

La ville de Lyon rappelle que Dieudonné a fait l'objet de "nombreuses condamnations pénales pour avoir tenu des discours négationnistes, incitant à la haine raciale ou faisant l'apologie du terrorisme".

Elle invite alors "les maires des autres communes du département à prendre les mêmes dispositions si le lieu de la représentation venait à changer".

Mardi soir dans un communiqué, le CRIF Auvergne Rhône-Alpes avait exprimé sa "vive préoccupation à propos des prochaines représentations" à Lyon de Dieudonné, l'une prévue ce samedi, l'autre en décembre, et appelé le maire de la ville à "agir avec responsabilité". Mercredi, le maire de Toulouse a également pris un arrêté interdisant un spectacle de l'humoriste.

"Dieudonné est quelqu'un qui a eu un positionnement provocateur anti-républicain réitéré, j'ai donc voulu signifier que sa venue n'était pas souhaitée à Toulouse et son spectacle non plus", avait déclaré le maire Jean-Luc Moudenc à l'AFP.