Le couturier Paco Rabanne est mort

Couturier, parfumeur, homme d'affaires masi aussi connu pour son excentricité et ses prédictions, Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans, a-t-on appris ce vendredi.

Le couturier franco-espagnol Paco Rabanne s'est éteint, ce vendredi, à Porstall (Finistère) a appris le Télégramme. D'origine basque, sa mère était première main chez Balenciaga et son père officier et républicain, a été fusillé pendant la guerre civile en 1939. Sa famille quitte alors l'Espagne et s'installe en Bretagne, près de Morlaix.

L'homme aux vêtements métalliques

Le jeune Paco fait des études d'architecture aux Beaux-arts de Paris. Il remporte la Biennale de Paris en 1963 grâce à une sculpture puis lance sa première collection en 1966. Précurseur du vêtement métallique au milieu des années 60, ses premières collections sont faites d'innovations qui choquent le grand public. Ses robes seront prisées des stars de la chanson comme Françoise Hardy, mais aussi du cinéma français.

Plus tard, il conçoit parfums et articles de modes masculines à partir des années 1970 et 1980, avant de se mettre en retrait de la haute couture à la fin des années 1990, tout en restant dans le pret-à-porter et dans la parfumerie.

Un homme de polémiques

Star des plateaux de télélvision à la fin des années 1990, il est connu aussi pour ses déclarations excentriques: il affirme ainsi avoir connu plusieurs vies, côtoyé Jésus ou encore être l'assassin de Toutankhamon.

Il avait aussi prévu que la station spatiale Mir allait s'écraser sur Paris au moment de l'éclipse solaire du 11 août 1999. Prédiction qui ne s'est pas produite et qui a terni son image aux yeux du grand public.