Le film "Barbie" interdit au Koweït pour "atteinte à la morale publique"

Ce jeudi 10 août 2023, les autorités du Koweït ont annoncé l’interdiction du film à succès “Barbie” dans leurs salles de cinéma pour "atteinte à la morale publique".

Le Koweït a interdit la sortie dans ses cinémas du grand succès mondial "Barbie" pour "atteinte à la morale publique", d'après les autorités de cet Etat pétrolier du Golfe très conservateur.

"La diffusion des films ‘Barbie’ et ‘Talk Two Me’ a été interdite", a annoncé Lafi Subaïei, président du comité de la censure cinématographique.

"Des scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables"

Ce même organisme, lié au ministère des Médias, tient à "interdire tout ce qui porte atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions, par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société", a-t-il ajouté.

Avant de prendre leur décision, les autorités avaient demandé la "suppression de certaines scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables", sans donner de précisions sur les passages en question.

Alors que "Barbie" a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, la censure koweïtienne s'appliquera à "tout film qui contrevient aux valeurs et traditions de notre société", a indiqué le responsable.

Le Liban et le Qatar ne diffusent pas "Barbie"

Mercredi 9 août 2023, le ministre libanais de la Culture a annoncé avoir demandé l'interdiction de "Barbie", estimant qu'il faisait "la promotion de l'homosexualité".

Ailleurs dans le Golfe, "Barbie" et "Talk to me" sont actuellement à l'affiche en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Ces deux pays avaient pourtant eux aussi interdit des films contenant des références aux LGBT+. En juin, le film d'animation Spider-Man y avait été interdit, à cause d'une scène où figurait selon eux un drapeau transgenre. Le Qatar ne diffuse pas non plus "Barbie" mais n'a pas apporté de justification.