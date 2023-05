Mort de Tina Turner: une star du rock à la carrière exceptionnelle

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur la carrière exceptionnelle de Tina Turner, icône du rock, qui s'est éteinte la veille à 83 ans.

Tina Turner, la reine du rock’n’roll, est morte ce mercredi en Suisse, à l’âge de 83 ans. C’est l’histoire d’une petite fille qui grandit dans une famille pauvre du Tennessee. Sa mère est battue par son père et quitte le foyer. Son père disparaît à son tour et les trois enfants sont élevés par leur grand-mère. La plus jeune s’appelle Anna. Elle chante le dimanche à l'église, elle a déjà une voix et une énergie hors du commun.

A 16 ans, elle travaille comme bonne dans une famille riche et puis elle rencontre un très grand musicien, Ike Turner. Elle a d’abord une aventure et un bébé avec le batteur du groupe, puis elle forme un duo avec Ike Turner et elle se marie avec lui. Mariage tragique... Le génial musicien, un des précurseurs du rock, est aussi une brute épaisse qui va la battre, voire la torturer pendant des années.

En tête des hit-parades pendant sept décennies de suite

Le couple finit par divorcer au milieu des années 1970 et Tina Turner va quasiment disparaître à ce moment-là. Mais quelques années plus tard, elle fait un incroyable come back. Elle revient au début des années 80 pour une deuxième carrière, en solo cette fois. Elle a déjà plus de 40 ans et elle remplit des stades. C’est l’année de ses plus grands succès, comme "What love got to do with it"

Tina Turner est la seule chanteuse de l’histoire qui a eu des tubes en tête des hit-parades pendant sept décennies de suite, des années 1950 aux années 2010. Finalement, elle s'était retirée en Suisse, dans une belle maison au bord du lac de Zurich, avec son dernier mari. Elle a eu beaucoup de pépins de santé. Et elle a perdu récemment ses deux fils, l’un d’un cancer et l'autre qui s’est suicidé.

L’image que l’on gardera d’elle, c’est un duo avec Beyoncé aux Grammy Awards en 2008. Beyoncé a alors 27 ans, Tina Turner 70 ans. Et elles ont la même énergie.