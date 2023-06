Qui est Sophie Lavaud, première Française à avoir gravi les 14 sommets de plus 8.000 mètres?

Sophie Lavaud, alpiniste de 55 ans, est la première Française à avoir gravi tous les sommets de plus de 8.000 mètres dans le monde.

Un exploit. Il existe 14 sommets qui culminent à plus de 8.000 mètres d'altitude sur la planète. Les gravir tous est une sorte de Graal, l’ultime exploit pour un alpiniste. Des Français aussi célèbres que Jean-Christophe Lafaille ou Benoît Chamoux ont essayé mais n’ont pas réussi. En fait, ils ne sont que quelques dizaines dans le monde - dont trois femmes - à l'avoir fait. Sophie Lavaud a rejoint ce lundi ce tout petit club.

Elle a atteint le sommet du Nanga Parbat, au Pakistan, après une ascension finale de nuit dans des conditions très difficiles. C’est un sommet de l’Himalaya à 8.126m, qui est surnommé la montagne tueuse.

Cela fait onze ans que Sophie Lavaud s'était attaquée à ce défi. Elle a gravi son premier 8.000 mètres au Tibet en 2012. Puis l'Everest, le toit du monde, en 2014, l'Anapurna en 2019. Pour le K2, elle a dû s'y reprendre à deux fois après un échec à cause d’une avalanche.

Il y a un an, elle avait aussi dû renoncer lors d'une ascension du Nanga Parbat, cette montagne qui lui manquait et qu’elle a enfin gravi cette semaine. C’est donc 11 ans d’obstination qui lui ont permis de devenir la première Française à avoir dompté tous les plus grands sommets.

Le Mont-Blanc à 36 ans pour un pari, qui a tourné à l'amour de la haute montagne

Elle a pourtant découvert l’alpinisme sur le tard. Elle avait 36 ans, lorsqu’elle a fait le Mont Blanc, pour répondre à un pari entre amis. Elle a découvert ce jour-là la haute montagne, et ne l’a plus quittée.

Elle était déjà une fille des Alpes. Une petite francophone, née à Lausanne d’un père français et d’une mère canadienne. Elle a donc trois passeports, français, suisse et canadien.

Elle a grandi entre Genève et la vallée de Chamonix, passionnée de ski et de danse classique, mais n’envisageait pas de poursuivre une carrière de sportive. Elle a fait des études de commerce à Lyon puis a travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Elle a ensuite créé sa boîte dans l'événementiel avec son frère.

Et ce n’est qu’en 2015 qu’elle a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à la montagne. Depuis, elle vit principalement des conférences qu’elle donne. Elle y explique comment on se motive et ce qu’est l’esprit d’équipe. Dans les entreprises comme aux sommets de l’Himalaya.

En redescendant de son 14e 8.000 mètres, elle a simplement déclaré qu’elle était heureuse de revenir avec dix doigts et dix doigts de pieds.