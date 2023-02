"Simone, le voyage du siècle": le plus gros succès cinéma français 2022, grand absent des César

Grand succès français de l'année 2022 au box-office, le film d'Olivier Dahan "Simone, le voyage du siècle" n'est pas nommé dans les catégories majeures de la Cérémonie des César, ce vendredi.

A chaque année, les nominations de la cérémonie des César, qui se déroule ce vendredi soir, suscitent leur lot de débats. Avec près de 2,5 millions de spectateurs, le film d'Olivier Dahan, "Simone, le voyage du siècle" fait figure de grand oublié. Le plus gros succès du cinéma français en 2022 est nominé seulement dans deux catégories: les meilleurs costumes et les meilleurs décors.

Dans le rôle principal de Simon Veil, Elsa Zylberstein n'est pas nommée pour le César de la meilleure actrice, elle qui jugeait ce film comme le "plus beau cadeau de sa vie". Quand à Olivier Dahan, nommé en 2008 pour le César du meilleur réalisateur pour un autre biopic, "La Môme", sur Edith Piaf, il ne l'est pas cette fois.

Une anomalie pour les spectateurs

Pour ceux qui ont apprécié le film, c'est une anomalie. Lucie a vu le film au cinéma ces derniers mois. "C'est un film très touchant et assez intense" estime cette étudiante de 21 ans qui juge que c'est le meilleur film qu'elle a vu ses dernières années.

"Je ne sais pas comme ils font leurs choix, mais c'est dommage pour un film qui véhicule autant de belles valeurs" juge une autre spectatrice, Valérie.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Une constante aux César

Des films au succès populaire peu représentés, c'est une constante au sein de la cérémonie qui célèbre le cinéma français. En 2009, le film Bienvenue chez les Ch'tis n'avait eu aucun César alors qu'il avait affolé le box-office avec plus de 20 millions d'entrées.

"Si on ne s'inscrit pas dans un cinéma d'auteur de qualité, cela semble préjudiciable pour concourir à un César", explique Adrien Valgalier, enseignant d'histoire du cinéma à l'université de Montpellier.

Ce spécialiste n'est pas étonné par cette absence: "on sent que quand le cinéma témoigne d'autre chose, c'est moins mis en avant." En 2018, un César du public avait été instauré pour récompenser les plus gros succès en salles, couronnant Radi dingue de Dany Boon ou Les Tuche 3 d'Olivier Baroux. Très contesté, il avait finalement été abandonné avec la pandémie de Covid, en 2021.