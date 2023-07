Ancien moniteur d'auto-école, il monte une arnaque lucrative au code de la route

Un ancien moniteur d'auto-école a été arrêté, vendredi dernier à Saussay (Eure-et-Loire). Il est accusé d'avoir passé le code de la route à la place des candidats, moyennant finances. Il en serait à une centaine d'arnaques au total.

Un petit business florissant. Un homme de 47 ans, ancien instructeur d'auto-école, domicilié à Dreux, a mis à profit sa connaissance du code de la route pour monter une combine toute simple mais lucrative. D'après l'Écho Républicain, cet ex-moniteur proposait de passer le code de la route à la place des candidats contre 400 euros.

Avec la complicité en interne d'un employé, qui récupérait 100 euros au passage, il passait l'examen toujours au même endroit, dans un centre d'examen de Saussay (Eure-et-Loire). Il est soupçonné d'avoir monté une centaine d'arnaques et d'avoir passé le code de la route 50 fois en huit mois.

Des candidatures de toute la France

L'escroc a été interpellé vendredi dernier alors qu'il passait l'examen pour la énième fois sous une autre identité. L'alerte a été lancée par la cellule anti-fraude de la société qui a flairé l'arnaque et alerté la police. Depuis le mois d'octobre, le centre d'examen enregistrait des inscriptions de candidats résidant aux quatre coins de la France, à raison d'un ou deux par semaine, ce qui était franchement inhabituel pour cette petite commune d'un millier d'habitants du Centre-Val-de-Loire.

L'ancien moniteur et son complice pourraient être poursuivis pour escroquerie: un délit passible de cinq ans de prison et 375.000 euros d'amende. En attendant, les gendarmes tentent d'identifier d'éventuels complices. Les enquêteurs cherchent également à identifier les clients qui pourraient perdre ainsi le code de la route et le permis de conduire, s'ils l'ont obtenu depuis.