Un grand-père et son petit-fils molestés par des voleurs de Porsche, les suspects géolocalisés puis interpellés

INFO RMC. A Angers, ce mercredi, des malfaiteurs n'ont pas hésité à agresser un grand-père qui gardait son petit-fils chez lui pour voler une voiture. Ils ont finalement été interpellés dans les Yvelines.

C'était un mercredi après-midi tranquille dans un pavillon d'Angers, où un homme de 75 ans gardait son petit-fils âgé de 8 ans. Soudain vers 17 heures, trois malfaiteurs ont fait irruption dans la maison, n'hésitant pas à molester les occupants, selon les informations recueillies par RMC. Les voleurs ont dérobé au grand-père son téléphone portable mais surtout la clé de sa Porsche Panamera, avec laquelle ils ont pris la fuite.

Aussitôt alertés, les policiers de la PJ ont pu géolocaliser la voiture volée, qui prenait l'autoroute. Une coopération entre services s'est alors mise en place avec la gendarmerie, qui a mobilisé un hélicoptère pour suivre la progression de la Porsche roulant en direction de la région parisienne.

Interpellés dans les Yvelines

Après avoir suivi sa progression sur l'autoroute A10, les gendarmes ont repéré la voiture volée sur la RN10 en direction de Rambouillet. Arrivés dans les Yvelines, les voleurs au volant de la Panamera se sont retrouvés pris dans les embouteillages.

Les policiers ont pris le relais et ont arrêté les suspects à bord aux Essarts-le-Roi, au carrefour de la Grâce de Dieu, vers 20 heures. Les policiers ont interpellé le conducteur et son passager, tous deux âgés de 21 ans et déjà connus pour des faits similaires, précise à RMC une source proche de l'enquête. Les suspects ont été placés en garde à vue.