Angers: une femme poignardée sur l'A11, son mari tué par des véhicules

Un homme soupçonné d'avoir blessé sa femme à l'arme blanche dans sa voiture, s'est suicidé en se faisant percuter par plusieurs véhicules sur l'autoroute A11 près d'Angers dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès du parquet.

"Nous avons été prévenus dans la nuit qu'un homme avait porté des coups à sa femme, qui a été blessée à la tête et saignait. Il a ensuite décidé de se tuer, est descendu de la voiture et a traversé la chaussée où il a été percuté par des véhicules légers et un poids lourd" ", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, confirmant une information de Ouest-France.

Percuté par un car scolaire

Une enquête a été ouverte pour violences avec arme par conjoint. "La femme a été hospitalisée, elle doit être opérée. Ses jours ne sont pas en danger", a précisé le procureur.



Selon Bison Futé, l'accident est survenu à 4h30 et un car scolaire a notamment percuté le piéton. L'accident a entraîné la fermeture de l'autoroute dans le sens Le Mans-Angers. Les voies ont rouvert à 8h30.