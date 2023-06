Attaque à Annecy: Emmanuel Macron se rend auprès des victimes

Le président Emmanuel Macron se rend ce vendredi auprès des victimes de l'attaque au couteau d'Annecy, qui fait six blessés, dont quatre enfants et deux adultes, jeudi matin dans un parc près du lac.

Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait six blessés dans un parc à Annecy, le président Emmanuel Macron rend visite ce vendredi aux victimes. Les faits ont eu lieu jeudi matin, dans un jardin public très fréquenté près du lac.

"À la suite de l'attaque survenue hier, le président de la République et son épouse se rendent aujourd'hui aux côtés des victimes et de leurs familles, ainsi que l'ensemble des personnes qui ont contribué à leur apporter aide et soutien", a précisé l'Élysée. La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'étaient déjà rendus sur place jeudi.

L'agresseur sans domicile fixe

Le bilan fait état de six blessés, dont quatre bébés âgés de 22 à 36 mois. Deux d'entre eux sont toujours en "urgence vitale", selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Deux adultes sont également touchés.

Les motivations de l'agresseur, qui a passé la nuit en garde à vue, ne sont pas encore connues des services de police. Le suspect se déclare "chrétien de Syrie" et portait une croix chrétienne lors de l'attaque à l'arme blanche. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit cet homme dire "Au nom de Jésus".

L'homme, né en 1991, ne se trouvait pas sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool au moment des faits. Il s'agit d'un ressortissant syrien sans domicile fixe, présent à Annecy depuis l'automne 2022. L'assaillant était en situation régulière en Europe sous le statut de réfugié. Sa demande d'asile, réalisée fin novembre 2022, avait été refusée dimanche dernier puisqu'il avait déjà obtenu ce statut en Suède, où il était arrivé en 2013.

Une expertise psychiatrique du Syrien est prévue ce vendredi. Un entretien avec un médecin permettra de déterminer dans quel état se trouve le suspect. À l'heure actuelle, aucun antécédent psychiatrique n'est connu.