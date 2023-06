Attaque à Annecy: Henri, Manuel… Qui sont les héros qui ont tenté de stopper l’assaillant?

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur les héros qui ont tenté de stopper l'assaillant lors de l'attaque au couteau ce jeudi à Annecy.

Des héros se sont interposés ce jeudi à Annecy pour tenter de neutraliser l’homme qui poignardait des enfants. Et notamment celui que l’on a renommé "le héros au sac au dos". Un jeune homme que l’on voit sur les images poursuivre l’homme au couteau, tenter de le neutraliser. Malheureusement, il ne parvient pas à l'empêcher d’entrer dans le parc des tout-petits et de blesser de très jeunes enfants. Mais il reprend ensuite sa chasse. Il dépose son gros sac à dos pour être plus mobile, il garde à la main un plus petit sac pour se protéger. Et il ne le lâche pas jusqu'à l'intervention des policiers.

Ce garçon super courageux se prénomme Henri. Il a 24 ans, il vient du Pecq, dans les Yvelines. Il se trouvait ce jeudi à Annecy dans le cadre d’un pèlerinage qu’il a entrepris, seul. Il fait un tour de France à pied, pour visiter un maximum de cathédrales.

Il est diplômé en philosophie et en management. Sur ses réseaux sociaux, il indique qu’il est passionné par la communication et le journalisme. Jeudi soir, il a posté un message pour dire: “Priez pour les enfants, moi je vais bien”.

Un homme de 70 ans doublement touché

Henri n’est pas le seul à avoir fait preuve de courage. On voit aussi, sur les images, une nounou dans le parc qui a le réflexe de s'interposer pour tenter de protéger l’enfant dont elle avait la garde. Magnifique geste.

Le maire d’Annecy a aussi rendu hommage à deux de ses employés qui ont tenté de frapper l’assaillant avec une pelle. Et puis enfin, il y a un homme plus âgé, de nationalité portugaise, prénommé Manuel.

Il fait partie du petit groupe qui courait après le Syrien au moment où les policiers sont intervenus. Il a été blessé d’un coup de couteau, d’abord. Et puis, lorsque les policiers ont tiré, il a été touché par une balle. Doublement victime, pour une raison simple: c’est lui qui était au plus près de l’assaillant. A 70 ans, il était très déterminé.