Défilé d’ultra droite à Annecy: l’organisateur convoqué devant la justice en septembre

Après la manifestation d’ultra droite à Annecy le 16 mai, non déclarée et non autorisée, l’organisateur est convoqué devant la justice en septembre.

Il y a dix jours, le 16 mai dernier, une quarantaine de personnes vêtues de noires et pour certaines masquées ont défilé dans les rues d’Annecy au son de slogans nationalistes. Drapeaux français et flambeaux en main, avec une banderole sur laquelle figurait l'inscription: "Face à la répression, aucune soumission". Un rassemblement non déclaré et non autorisé. L'enquête est en cours. Plusieurs participants, qui se définissent comme des "patriotes" indépendants, ont déjà été identifiés, dont l'organisateur de cette manifestation d'ultra droite, qui est convoqué devant la justice en septembre prochain.

"On dit de nous qu’on est fascistes, racistes et même néonazis, parce que nous portons les couleurs de notre pays et de notre région. On voulait faire mentir le gouvernement et les grands médias. Ils veulent nous interdire parce qu’on est soi-disant violents, regardez et faites-vous une idée vous-même. Nous ne cassons pas, nous entonnons des chants qu’on aurait appris au service militaire, et nous revendiquons ce qu’il y a de plus légitime pour nous: ‘La France aux Français’", explique l’organisateur de ce défilé non autorisé à RMC.

Rapidement identifié par les services de renseignements

Le préfet de police et le maire d'Annecy ont condamné fermement ce rassemblement non-autorisé, suivis par de nombreux élus de gauche. “Je peux comprendre que certaines personnes soient choquées par un défilé avec des flambeaux et des drapeaux parce qu’on n’a plus l’habitude. Moi, ce que je trouve réellement choquant, c’est une tête de professeur qui roule sur le sol”, assure l’organisateur du défilé. A partir de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'organisateur a été identifié rapidement par les services de renseignements. Il est convoqué devant le tribunal en septembre et risque jusqu'à 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende.