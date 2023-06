Deux jeunes hommes radicalisés, soupçonnés de projeter des actions violentes, mis en examen à Paris

Deux jeunes, âgés de 17 et 21 ans et soupçonnés de projeter des actions violentes, ont été mis en examen et écroués.

Un lycéen de 17 ans et un étudiant en droit de 21 ans, tous deux radicalisés et soupçonnés de projeter des actions violentes d'inspiration jihadiste, ont été mis en examen à Paris, respectivement en mars et juin, et écroués, ont indiqué mardi une source proche du dossier et le parquet antiterroriste.

Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, ont ajouté ces sources, confirmant une information du Parisien. Le mineur avait été arrêté dans les Alpes-Maritimes et l'étudiant en Seine-Saint-Denis, a précisé la source proche.

"L'information judiciaire en cours a notamment pour but de préciser la nature et l'état d'aboutissement du ou des projets qui pourraient avoir été les leurs", a indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat).

En contact avec d'autres jeunes radicalisés en Europe

C'est l'activité sur les réseaux sociaux du lycéen domicilié à Vallauris (Alpes-Maritimes) qui a alerté les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et conduit le Pnat à ouvrir une enquête.

L'adolescent, partisan d'un islam radical, voulait commettre un attentat au couteau, sans cible précise, et était en contact avec d'autres jeunes de son âge radicalisés, tous habitant en Europe.

"Ils sont jeunes, entre 15 et 21 ans, intelligents. Souvent solitaires, ils souffrent de frustration personnelle et sont en quête de valeurs", explique à l'AFP une source sécuritaire.

Au domicile du lycéen, les enquêteurs saisissent, selon Le Parisien, des armes blanches et un écusson portant les attributs de l'organisation Etat islamique (EI), ce qu'a confirmé la source proche du dossier.

Le plan d'une église retrouvé

En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont découvert que le mineur était en contact avec un étudiant en droit brillant habitant en Seine-Saint-Denis. Ce dernier aurait, selon la source proche du dossier, été une sorte de mentor pour le lycéen, l'encourageant à passer à l'acte et à s'en prendre à des "ennemis de l'islam".

Les policiers ont retrouvé dans le téléphone de l'étudiant nombre d'images de décapitations et de tortures qu'il aurait transmises au lycéen, selon la source proche du dossier, relevant que les deux jeunes hommes n'avaient aucun contact avec des membres de Daech.

Selon Le Parisien, les enquêteurs ont retrouvé à son domicile le plan d'une église à Paris, sans que celle-ci ait été encore localisée. Selon la source proche du dossier, les projets d'actions violentes des deux suspects n'ont pas été déterminés à ce stade par les enquêteurs.