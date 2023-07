Émeutes: Gérald Darmanin fait un bilan chiffré de ces derniers jours

12.031 véhicules incendiés, 168 écoles attaquées, 3.505 interpellations... Gérald Darmanin était auditionné devant le Sénat ce mercredi après-midi à la suite des émeutes de ces derniers jours et a donné un bilan chiffré. Il a également indiqué que l'IGPN et IGGN étaient saisies de 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.

Gérald Darmanin était auditionné par la commission des Lois du Sénat, ce mercredi après-midi, à la suite des émeutes qui ont éclaté ces derniers jours en France après la mort du jeune Nahel, tué par un policier. Lors de sa prise de parole, il a donné un bilan chiffré.

"Entre le 27 juin et aujourd'hui, il y a eu 23.878 feux de voie publique (principalement des poubelles), 12.031 véhicules incendiés, 2.508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273 qui appartiennent aux forces de l'ordre, 105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles ont fait l'objet d'attaques et 17 atteintes aux élus ont été recensées par le ministère de l'Intérieur", a-t-il indiqué.

Au total, 3.505 personnes ont été interpellées dont 1.373 à Paris et sa petite-couronne.

La plus jeune personne interpellée avait 11 ans

"La sociologie des émeutes interroge", a ajouté le ministre de l'Intérieur.

La moyenne d'âge des interpellés, selon Gérald Darmanin, est entre 17 et 18 ans et un tiers d'entre eux sont mineurs. La personne interpellée la plus jeune avait 11 ans et la plus âgée, 59 ans.

Selon lui, environ 60% des personnes interpellées ces huit derniers jours ne sont pas connues des services de police et n'ont pas de casier judiciaire. Il a également indiqué que seulement 10% des personnes interpellées sont non-françaises et qu'il y a eu 40 placements en centre de rétention administrative. "C'est peu, avouons-le, sur 3.500 personnes interpellées", a-t-il dit.

L'IGPN et l'IGGN saisies de 10 enquêtes

De plus, il a déclaré que l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN), ont été saisies de 10 enquêtes depuis le début des émeutes.

L'une, après la grave blessure à la tête dont a été victime un jeune homme, actuellement dans le coma, à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). L'autre concerne la mort d'un homme de 27 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, possiblement victime d'un tir de projectile de "type flash-ball", selon le parquet.