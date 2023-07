Emeutes après la mort de Nahel: l'image catastrophique de la France dans les médias étrangers

La presse étrangère juge la France avec un oeil très sévère, après une semaine de tensions très fortes.

Cela fait maintenant une semaine que la France est à la une des médias étrangers. Et l’image que renvoie notre pays est catastrophique. La France, vue à travers le miroir de la presse étrangère, est un pays où rien ne va plus. "Le modèle français est cassé", dit le Sunday Telegraph britannique, qui affirme qu’en France la discrimination, le racisme et l’antisémitisme sont bien plus répandus qu’au Royaume-Uni.

"La France a basculé dans le chaos" estime un autre journal anglais, "La France a mal", pour Die Zeit en Allemagne. Les médias russes, proches du Kremlin, parlent de "décadence et de désordre". La presse algérienne dénonce le racisme français et ce pays qui s'entête à ne pas admettre son passé colonial violent. Quant aux images des émeutes, elles ont fait le tour du monde. Elles étaient à la une jusqu’en Chine.

Les commentateurs étrangers dénoncent l’échec de notre modèle d'intégration. Tous ces articles sont compilés depuis une semaine par “Courrier international”. Le New York Times voit dans la crise un problème spécifique français, une crise d’identité et d'intégration en France qui s’illustre par les émeutes mais aussi par l’interdiction du port du hijab pour les footballeuses. La presse anglaise est sur le même registre.

The Observer explique que la devise française "Liberté-Egalité-Fraternité" apparaît comme un leurre, voire un mensonge aux yeux des habitants des banlieues. Parce que la France refuse d’évoquer les questions raciales. La France ne reconnaît pas les différences ethniques puisqu’il est même interdit d'établir des statistiques sur la question. Les Français ne peuvent résoudre leur problème de discrimination puisqu’ils en ignorent l’ampleur.

Le Times de Londres dit à peu près la même chose, en estimant que le modèle anglais se révèle aujourd’hui supérieur au modèle français. Le modèle anglais que l’on peut résumer à un “laisser faire”, c'est-à -dire encourager l’expression de la diversité.

La question de la police au coeur du débat international

La question de la gestion policière est évoquée et pas pour souligner que quelque 800 policiers ont été blessés depuis une semaine, mais plutôt pour dénoncer la scène à l’origine des émeutes, le tir du policier de Nanterre.

"Quand la police française va-t-elle enfin changer?", se demande le Süddeutsche Zeitung allemand, qui estime qu’en France les forces de sécurité protègent d’abord l’état et non les citoyens.

Et le journal estime que ce qu'il s’est passé à Nanterre n'est pas exceptionnel. L’année dernière, 13 personnes ont perdu la vie lors de contrôles routiers. “C’est une honte pour l'Hexagone”, conclut le journal allemand.

Il y a un problème général de violences policières en France, estime aussi Die Zeit, qui juge que l’affaire de Nanterre est une bavure qui pourrait être l'affaire George Floyd française.

Aux Etats-Unis, un présentateur vedette de CNN s’est dit stupéfait qu’un syndicat de policiers ait parlé des émeutiers comme des "nuisibles" ou des hordes de sauvages. "Ce serait impossible d’employer ces mots chez nous", a-t-il dit.

La France est-elle capable d'organiser les JO?

Le New York Times parle de deux France, avec d’un côté une France partisane de l’ordre et de l’autre un camp qui voit du racisme et de la maltraitance des minorités. Deux camps qui semblent irréconciliables.

Tout cela renvoie une image très dégradée de la France. Une image sans doute sévère voire caricaturale, mais les journaux européens s’interrogent sur une question: la France sera-t-elle capable d’organiser sereinement les Jeux olympiques dans un an? C’est un sujet d'inquiétude…