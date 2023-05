Anglet: un homme alcoolisé tire à l'arc en pleine rue et plante sa flèche dans une voiture

Un homme qui était alcoolisé a décidé de faire du tir à l'arc dans la rue à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dimanche. L'une de ses flèches a directement atterri dans un véhicule qui circulait. L'homme a été interpellé.

Surprise pour un automobiliste qui circulait à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, dimanche après-midi. Alors qu'il se trouvait sur une avenue de la commune, un objet original est venu percuter son véhicule: il s'agit d'une flèche.

Le coupable? Un homme alcoolisé qui faisait du tir à l'arc en pleine rue, expliquent nos confrères de Sud-Ouest.

Le conducteur a immédiatement appelé les forces de l'ordre. Elles ont rapidement interpellé le Robin des bois.

Il voulait viser un arbre

D'après Sud-Ouest, l'homme n'a pas hésité à se plaindre, en premier, de l'état de sa flèche, abîmée par l'impact avec la portière du véhicule.

Lors de son audition, lundi après-midi, il a raconté que cet arc avait été offert par ses amis, mais sans les flèches. Il a donc décidé d'aller en acheter quatre.

Alcoolisé et certainement pas très à l'aise avec le tir à l'arc, il a indiqué qu'il souhaitait viser un arbre et non pas le véhicule.