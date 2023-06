Attaque au couteau à Annecy: qui sont les victimes?

Quatre enfants et deux adultes ont été gravement blessés ce jeudi à Annecy par une attaque au couteau. Parmi les victimes, il y a un frère et une sœur de deux et trois ans, un bébé de 22 mois de nationalité néerlandaise et un autre enfant de nationalité anglaise âgé de deux ans.

Six personnes dont quatre enfants ont été gravement blessées ce jeudi matin à Annecy (Haute-Savoie), attaquées à coups de couteau par un ressortissant syrien. Les faits ont eu lieu au Pâquier, un jardin public très fréquenté sur les bords du lac d'Annecy

"Nous avons six victimes, quatre mineurs et deux adultes", a précisé Line Bonet-Mathis la procureure de la République d'Annecy lors d'un point presse:

"Les quatre mineurs sont tous les quatre en urgences absolues, ils ont été transférés dans différents établissements hospitaliers, tous victimes de blessures à l'arme blanche", a-t-elle poursuivi.

Un nourrisson néerlandais et un bébé anglais

Parmi les victimes, les quatre enfants sont toujours en urgence absolue ce jeudi après-midi. Selon BFMTV, deux des victimes sont un cousin et une cousine de nationalité française âgés de 2 et 3 ans.

L'une des autres victimes est un enfant de deux ans également de nationalité anglaise a annoncé le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

Un autre enfant âgé de 22 mois, de nationalité néerlandaise, a également été gravement blessé dans l'attaque, a assuré la préfète de Haute-Savoie lors de ce point presse.

Un adulte blessé par arme à feu lors de l'intervention de la police

Enfin, un homme de 78 ans et un autre adulte ont été blessés à coups de couteau "plus légèrement" par l'assaillant. Le second adulte blessé a également été touché par arme à feu lors de l'intervention des services de police, a précisé la procureure de la République.

La procureure a aussi évoqué des "victimes visuelles" témoins de l'attaque et "extrêmement choquées", actuellement prises en charge par une cellule médico-psychologique.

L'assaillant qui a fait six blessés dont trois dans un état grave, est un homme de nationalité syrienne, inconnu jusque-là des services de police. Il était en situation régulière et se dit "chrétien de Syrie".