Attaque au couteau à Annecy: "très agité", le suspect doit subir une expertise psychiatrique

En garde à vue, l'auteur de l'attaque d'Annecy a été très agité, empêchant toute audition pour l'instant. Aujourd'hui, il doit être s'entretenir avec un médecin pour définir les suites à donner à l'enquête.

L'assaillant qui a blessé six personnes dont quatre enfants en bas âge, ce jeudi matin à Annecy, a été interpellé et placé en garde à vue. "Le suspect a été particulièrement agité en garde à vue", a assuré ce vendredi la porte-parole de la police nationale à BFMTV. Selon les premiers éléments, Abdalmassih H., a tenu des propos incohérents et s'est roulé plusieurs fois par terre, empêchant tout interrogatoire pour l'instant.

Ce vendredi, un entretien avec un médecin doit permettre de déterminer dans quel état de santé mentale se trouve le suspect, savoir s'il comprend les questions qu'on lui pose. C'est cet entretien qui devrait déterminer les suites à donner à l'enquête. En attendant, sa garde à vue a été prolongée.

Pour l’instant, cet homme n’a pas d’antécédents psychiatriques ou judiciaires connus. Par ailleurs, les analyses toxicologiques n'ont fait état d'aucune présence de drogue ou d'alcool dans son sang au moment de l'attaque.

En règle, malgré le refus du statut de réfugié en France

Au lendemain de l'attaque, il n’y a donc pas encore d’explications à l’horreur de ce geste, commis par un homme au profil inconnu de toutes les polices d’Europe. Réfugié syrien, se présentant comme "chrétien", il est arrivé en Suède il y a dix ans ou il a vécu en couple, devenant même papa d'une petite fille de 3 ans, du même âge que ses victimes.

Selon les premiers éléments, il avait quitté son foyer suédois à l'automne dernier pour s'installer en France sans aucune attache. Il y avait fait une demande d'asile jugée irrecevable il y a quelques jours, puisqu'il avait déjà le statut de réfugié en Suède. Il était donc en règle mais peut-être ne l'avait-il pas compris

Pour les enquêteurs, ce refus signifié dimanche, quatre jours avant son passage à l'acte, est une coïncidence troublante.