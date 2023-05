"C’est une ville martyre maintenant": un homme de 32 ans tué par balles de nouveau à Marseille

Marseille n'en finit plus de compter ses morts. Un homme de 32 ans a été tué mardi dans le 13e arrondissement de la ville. L'homme allait monter dans son véhicule devant une pharmacie et une boucherie quand il a été tué.

Nouveau drame à Marseille. Un homme de 32 ans a été tué par balles, mardi dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Selon les premières informations, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue.

Aux alentours de 19h30. Alors qu'il fait encore jour, un homme de 32 ans monte à bord de sa voiture quand un ou plusieurs individus, munis d'un fusil à pompe ouvrent le feu. La fusillade se déroule sur un parking devant une pharmacie et une boucherie dans le quartier de Saint Mitre dans le 13e arrondissement de Marseille. Un quartier résidentiel et pas connu pour être dangereux.

La victime est morte sur le coup. Elle venait de sortir de prison après avoir purgé sa peine pour complicité d'assassinat. Le ou les auteurs des faits ont pris la fuite. Une voiture a été retrouvée brûlée. Il s'agirait du véhicule utilisé par le ou les auteurs des faits. La police judiciaire a été saisie et une enquête est en cours.

Un nouveau drame qui n'est que la suite d'une longue série. Ce que déplore Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police de la région PACA.

“Il va falloir vraiment trouver une solution. C’est une ville martyre maintenant Marseille. Tous les jours, il y a des coups de feu, tous les jours, il y a des blessés par balles et tous les trois-quatre jours, il y a des personnes qui décèdent suite à des coups de feu. Ça devient compliqué, il faut le reconnaître. On se sent un petit peu désemparé devant cette situation. Aujourd’hui à Marseille, quand on va chercher des médicaments dans une pharmacie, on peut prendre une balle perdue parce qu’il y a une fusillade qui a lieu à cinq mètres de cette pharmacie. Ça laisse entendre que ça peut arriver partout et à tout moment. Et c’est qui est beaucoup plus inquiétant pour les services de police que nous sommes", explique-t-il.