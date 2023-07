Eure: un adolescent de 15 ans poignardé mortellement par un autre jeune pour un mauvais regard

C'est, au départ, un échange de regard qui a mal tourné. Un adolescent de 15 ans a été poignardé mortellement à La Haye-Malherbe (Eure). L'auteur du coup de couteau et un autre jeune homme ont été interpellés et ont reconnu les faits.

Un adolescent de 15 ans a été tué en pleine rue dans l'Eure, ce samedi en fin de journée. C'est arrivé à La Haye-Malherbe, une commune située entre Evreux et Rouen. Il a été agressé par un autre mineur, à peine plus âgé que lui, qui lui a porté deux coups de couteau. Malgré les secours, la victime est décédée sur le coup.

Que s'est-il passé? Samedi soir, sur les coups de 18 heures, un garçon de 15 ans et sa petite amie croisent deux autres adolescents du même âge, au volant d'une voiture sans permis. Selon les gendarmes, c'est un échange de regard qui va mener à une rixe entre les trois garçons. L'un d'entre eux sort alors un couteau et poignarde la victime au thorax et la blesse mortellement, avant de remonter dans la voiture et de prendre la fuite.

Tous deux ont finalement été interpellés. Ils habitent dans un village voisin. Le mis en cause a reconnu les faits. Dimanche, les gendarmes ont fait le tour des jardins des habitants de la zone en espérant retrouver l'arme, jetée par les adolescents. De nombreux témoins ont été entendus et une autopsie aura lieu ce début de semaine.

Le choc des habitants de la commune

Dans la commune, les habitants sont sous le choc. Menad commence son service dans un fast-food. Ce meurtre, il n'aurait jamais pu y croire. "Ici, c’est un quartier plutôt calme, il ne se passe pas grand-chose. C’est la campagne donc franchement, c’est très impressionnant ce qu’il s’est passé”, indique-t-il.

D'autant plus que son kebab est le seul du coin. Alors, les suspects étaient certainement des clients. “C’est sûrement possible parce qu’on voit quasiment tout le monde donc on les a sans doute vus au moins une fois. Ce sont des jeunes du coin”, assure-t-il.

Des jeunes de 15 à 16 ans, victimes comme agresseurs. Et c'est leur âge qui bouleverse le plus Véronique. Cette auxiliaire de vie habite ici depuis un an et demi. Elle-même est grand-mère d'un adolescent de cet âge-là.

“Ce sont des gamins de 15 ans donc je suis triste... Pour l’un et pour l’autre, parce qu’ils ont gâché leur vie et ils ont brisé la vie d’un enfant. J’ai mon petit-fils qui vient souvent ici, et je lui ai dit la prochaine fois que tu viens pour voir ton copain, tu viens chez moi, je préfère”, confie-t-elle.

Malgré tout, Véronique le répète, il ne faut pas céder à la peur. Jusqu'à samedi dernier, elle s'était toujours sentie en sécurité dans son village.