Haut-Rhin: deux jeunes gendarmes sont morts, l'un aurait tiré sur l'autre avant de se suicider

Un jeune gendarme aurait tué l’un de ses collègues ce lundi à Tagolsheim (Haut-Rhin), avant de suicider. Selon la procureure de la République de Mulhouse, des motifs "très vraisemblablement d’ordre personnel" sont à l’origine du drame.

Ils avaient 20 et 23 ans. Originaires d’Alsace, affectés dans la Loire et l’Ain, deux jeunes gendarmes adjoints volontaires sont morts ce lundi à Tagolsheim (Haut-Rhin). Vers 17h, la gendarmerie d’Altkirch a été appelée au domicile familial de l’un d’entre eux, où ils se trouvaient en vacances. Selon les constatations, "l’un aurait tiré sur l’autre lui occasionnant six plaies dans le dos avant de se donner la mort avec la même arme", indique ce mardi la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

"Le décès de l’un d’entre eux avait été immédiat tandis que l’autre devait décéder en cours de réanimation peu de temps après", ajoute la procureure, qui précise que l’arme retrouvée sur les lieux du drame n’était pas une arme de service. Selon elle, le drame est lié à des motifs "très vraisemblablement d’ordre personnel".

Les parents présents "sous le choc"

Une enquête a été ouverte du chef d’homicide volontaire et confiée à la section de recherches de Strasbourg et à la brigade de recherches d’Altkirch. Les parents de l'un des deux jeunes gendarmes, qui étaient alors présents au rez-de-chaussée de la maison où a eu lieu le drame, étaient "sous le choc", avait indiqué lundi soir à l'AFP Hervé Wermuth, le maire de cette commune d'un millier d'habitants, au sud de Mulhouse.