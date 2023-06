Haute-Saône: un homme meurt en voulant sauver ses chiens dans l'incendie de sa maison

Un homme a trouvé la mort en tentant de sauver ses chiens lors de l'incendie de sa maison aux Magny, petit village habituellement paisible de Haute-Saône.

Tragédie et émotion aux Magny (Haute-Saône). Le village est sous le choc après la mort de Joël V., dans l'incendie de sa maison intervenu mardi soir. Selon le quotidien local L'Est républicain, ce sexagénaire s'était installé en 2018 dans cette petite commune de 140 habitants, située entre Vesoul et Montbéliard.

Il y avait acheté une petite ferme pour y vivre sa retraite avec sa femme, après avoir longuement tenu un bureau de tabac dans le centre-ville de Belfort.

Enquête ouverte

Ce mardi 30 mai, tout a basculé. Alors qu'ils rentraient chez eux, le couple voit des flammes sortir de leur maison, pour une raison qui reste aujourd'hui inconnue.

En sécurité, Joël V. a tout de même tenu à sauver ses dix chiens. En ouvrant la porte principale de la maison, cinq d'entre eux en sortent. Il décide ainsi de rentrer à l'intérieur de la maison pour sauver les cinq autres, mais il n'en ressortira jamais. Les pompiers ont retrouvé son corps inanimé à l'intérieur de la maison un peu plus tard.

Le maire de la ville a fait part à L'Est républicain de l'émotion et du choc de tous les habitants de ce village habituellement paisible. "C'est un désastre", souffle l'édile Gérard Theveny.

La veuve de Joël V. a été prise en charge par les autorités et un logement vacant a été mis à sa disposition à sa sortie de l'hôpital. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera réalisée afin d'éclaircir les circonstances de ce drame.