"Ils les avaient déjà agressés avec des fusils": un conflit de voisinage vire au drame en Bretagne

A Plonévez-du-Faou (Finistère), samedi soir, une jeune fille de 11 ans a été tuée et son père grièvement blessé après les tirs au fusil d’un voisin. Sur place, c’est le choc pour les voisins, alors qu’un conflit entre les deux familles était bien connu.

Sur la balançoire, au fond du jardin, les deux petites filles jouent. Leurs parents sont juste à côté, installés sur un banc. Il est aux alentours de 21h samedi soir et cette famille d’origine britannique installée à Plonévez-du-Faou (Finistère) profite, après un barbecue, quand leur voisin de derrière, un homme à la chevelure longue et blanche (71 ans), surgit, armé d’une carabine. Il tire plusieurs coups. L’aînée (11 ans) décède sur le coup. Les deux parents sont blessés, le père grièvement à la tête. La petite dernière (8 ans) court et va chercher de l’aide chez ses voisins… Le couple de septuagénaires, d’origine belge, est en garde à vue depuis samedi soir. L'homme a été auditionné et reconnaît les faits.

La famille victime des coups de feu, dont les deux filles sont nées en France, est très appréciée dans le hameau. Le père, dont le pronostic vital est engagé, est "toujours prêt à donner un coup de main, à rendre un service" selon le voisin d’en face. Et la mère, très gentille et très intégrée dans le village, travaillait à l’ADMR, l’association locale d’aide à domicile. C’est tout l’inverse pour le suspect et sa compagne, peu connus, très discrets. Surtout lui, confie une voisine qui se souvient très bien qu’à leur arrivée dans ce hameau de Saint-Herbot il y a quelques années, les Anglais l’ont agacé car ils avaient élagué ce jardin qui les isolaient justement de tout le voisinage.

"Ils avaient fait le signe ‘couic’"

"Marlène (la femme du suspect) me disait: ‘Ce n’est pas normal. Si on est venu habiter à Saint-Herbot, c’est pour être tranquille. Et maintenant, de la route, on nous voit. On ne peut même pas aller manger l’été dans le jardin’", raconte une autre voisine, Marie-Céline. Des plaintes, des menaces, mais personne ne pensait voir mises à exécution…

"Lui et sa femme avaient agressé Rachel, Adrien et les deux filles avec des fusils. Ils avaient fait le signe ‘couic’ (égorgement)", assure Marie- Céline. A l’époque, le suspect s’était plaint en mairie. Et l’équipe de Marguerite Bleuzen, maire de Plonévez-du-Faou, était intervenue. "Je ne peux pas empêcher quelqu’un de nettoyer son jardin, de tailler la haie, explique l’élue. Si même ça on ne supporte plus, je ne sais pas ce qu’on fera… Je pense qu’il voulait vivre dans son petit cocon et qu’avoir des gens à côté de chez lui, ça lui déplaisait."

Une enquête de flagrance a été ouverte des chefs d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans et tentatives d’homicides volontaires. Elle est menée par les gendarmes de la brigade des recherches de Châteaulin. Les faits étant de nature criminelle, l’affaire devrait être confiée au pôle de l’instruction de Brest.