"Ils ont tout de suite reconnu le parc à la télé": à Annecy, les parents doivent rassurer les enfants

Quelques jours après l'attaque au couteau survenue dans une aire de jeux pour enfants, les parents essayent d'en parler à leurs enfants. Une discussion que ces derniers ont souvent à l'école.

"Comment parler d'un acte qui s'inscrit en dehors de toute humanité?" C'est la question que se posait le maire d'Annecy François Astorg ce dimanche, devant plusieurs milliers de personnes rassemblées en soutien aux victimes. Pour que la vie continue, pour amener à nouveau leurs enfants dans le parc où s'est déroulée l'attaque au couteau jeudi dernier, des parents annicéens ont dû trouver les mots. Quand d'autres enfants l'ont appris à l'école.

Mounia joue avec ses enfants dans le parc, où la famille se rend régulièrement. Difficile pour cette maman de leur cacher le drame: "Les enfants ont tout de suite reconnu le parc à la télé".

"Je ne peux pas mentir aux enfants. J'ai été obligé de l'expliquer", confie-t-elle.



Son fils Evan ne voulait au départ pas revenir: "Il m'a dit 'j'ai plus envie d'y aller, le méchant il est toujours dans le parc'."

"Il m'a dit 'j'ai peur de recevoir la même chose que les autres enfants'", raconte Mounia.



Certains enfants rassurés à l'école

Alors, cette mère lui a montré des policiers pour le rassurer. Fouzia a eu moins de mal avec ses filles de 6 et 9 ans. C'est l'école qui s'en est occupée. "Quand on les a récupérées, elles étaient déjà au courant de la situation. Vu qu'ils travaillent souvent avec les enfants, ils ont l'habitude de communiquer avec des enfants, donc c'est plus facile pour eux", explique Fouzia, émue car leur annoncer aurait été trop difficile pour elle.

À défaut d'en parler, certains parents accompagnent leurs enfants, déposent une fleur et les laissent ensuite s'amuser avec les différents jeux du parc.