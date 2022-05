Incidents au Stade de France: la colère des supporters anglais, "la police française a été horrible"

De nombreux supporters de Liverpool n'ont pas pu accéder au Stade de France samedi pour la finale de la Ligue des champions. Ils mettent en cause la police française, mais aussi des jeunes, qui se seraient introduits sans ticket, provoquant la désorganisation autour du stade.

Ce n’est pas la finale dont ils avaient rêvé. Outre la défaite de leur équipe, les supporters de Liverpool sont amers au moment de repartir de l’autre côté de la Manche. Et là défaite de leur équipe samedi soir (1-0) face au Real Madrid n’est pas la raison principale. Beaucoup ont été confrontés aux scènes de violences qui ont marqué la soirée de la finale autour du Stade de France, à Saint-Denis.

Sac à dos sur les épaules et la mine défaite, Martin s’apprête à reprendre son Eurostar dimanche. Ce supporter de Liverpool a payé plus de 200 euros son billet mais il a raté la moitié du match.

“On a fait la queue pendant des heures pour entrer dans le stade mais on a seulement pu entrer à la mi-temps. Je ne sais pas qui va me rembourser, l’UEFA ou le club, mais je veux être remboursé. Il faut faire quelque chose pour ne plus que ça se produise, je ne veux plus revenir en France pour voir un match de foot”, indique-t-il.