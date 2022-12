La factrice volait cartes bancaires et chéquiers: au moins 133.000 euros de préjudice

Une factrice de 33 ans et son compagnon ont été mis en examen et placés en détention provisoire, en Haute-Savoie, dans le cadre d'une affaire pour vol de chéquiers et de cartes bancaires dans des boîtes aux lettres.

Une factrice de Haute-Savoie et son compagnon de 26 ans ont été placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir volé des chéquiers et des cartes bancaires dans des boîtes aux lettres, a appris l'AFP de source judiciaire, ce vendredi.

Leur interpellation le 14 décembre a eu lieu à la suite "de rapprochements opérés entre différentes plaintes déposées dans le courant du printemps" auprès de la communauté de brigades de Cruseilles et Valleiry, a indiqué à l'AFP le parquet de Thonon-les-Bains, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Âgée de 34 ans, cette employée était en charge de la tournée sur les communes voisines de Vulbens et Digny-en-Vuache.

Le préjudice s'élèverait à environ 133.000 euros

Selon Le Dauphiné Libéré, les plaintes des habitants concernaient notamment des "retraits frauduleux effectués à l'aide de cartes bancaires devant leur être distribuées par courrier mais qu'ils n'avaient jamais reçues". Le préjudice lié à des retraits et à des chèques contrefaits s'élèverait à 133.000 euros, "une première évaluation", précise le parquet.

À l'issue de leur garde à vue, ils ont été mis en examen, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 15 décembre par le parquet de Thonon-les-Bains des chefs, notamment, de vols commis par une personne chargée d'une mission de service public et escroqueries, avant d'être placés en détention provisoire.