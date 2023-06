Mort de Nahel à Nanterre: le policier auteur du tir mis en examen et placé en détention

Le policier, soupçonné d'être à l'origine du tir qui a tué Nahel à Nanterre, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire ce jeudi.

Le policier, soupçonné d'être l'auteur du coup de feu lors d'un contrôle routier ayant conduit à la mort de Nahel à Nanterre, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi, a annoncé le parquet de Nanterre.

"Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies", a souligné dans la matinée le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache lors d'une conférence de presse.

"Ce soir mon client est parti en prison pour avoir appliqué un tir qu'il a pensé nécessaire, avec l'arme que lui a remise l'Etat pour assurer sa sécurité et celle des citoyens", a indiqué l'avocat du policier, Me Laurent-Franck Liénard, à l'AFP.

"Cette décision judiciaire, nous allons la contester et la combattre, par toutes les voies de droit. Nous démontrerons qu'il a agi dans le respect du droit, une fois que la pression politique et que la colère de la rue se seront calmées et que nous pourrons être écoutés", a-t-il ajouté.

Une vidéo, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait Nahel en joue après un refus d'obtempérer, puis a tiré à bout portant. Le jeune conducteur est décédé peu de temps après avoir été atteint au thorax. Un des deux passagers du véhicule est toujours recherché.

Une flambée de violences

Le drame s'est produit à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d'un contrôle de police sur la voiture conduite par Nahel, mineur de 17 ans.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de police la suspension administrative du policier.

La mort de Nahel a été suivie d'une flambée de violences, notamment en Île-de-France, qui sont montées d'un cran dans la nuit de mercredi à jeudi: façades de mairies et autres édifices publics noircies par les flammes, nombreuses carcasses calcinées de voitures dans de multiples villes de France.