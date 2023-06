Mort de Nahel: des violences qui se répandent, des commissariats et la prison de Fresnes attaqués

Moins de 48h après la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d'obtempérer, les tensions ont de nouveau été fortes dans la nuit de mercredi à jeudi à Nanterre, où des véhicules ont été incendiés et les forces de l'ordre visées par des tirs de mortiers. Un climat électrique qui s'est rependu dans plusieurs villes de France.

Après la mort de Nahel, 17 ans, tué par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer ce mardi, de nombreux quartiers d'Île-de-France et d'autres régions se sont encore embrasés pour une deuxième nuit consécutive. Au total, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est exprimé sur Twitter ce jeudi matin, les forces de l'ordre ont procédé à 150 interpellations.

- Deuxième nuit d'émeutes à Nanterre et dans d'autres villes d'Île-de-France

Nanterre, lieu de la mort de Nahel, a une nouvelle fois été l'épicentre des émeutes. La cité Picasso a été le théâtre d'affrontements entre policiers et émeutiers. De nombreux véhicules ont été incendiés et des tirs de mortiers et de feux d'artifice ont eu lieu toute la nuit. Un centre Enedis et un autre bâtiment de construction ont également été brûlés.

Dans plusieurs autres villes d'Île-de-France, la situation a également été très tendue. À 21 heures, ce mercredi, à Viry-Châtillon, un bus a été vidé de ses occupants avant d'être incendié. Le feu a pu être rapidement éteint. À Clamart, c'est une rame de tramway qui a elle été brûlée. Au total, c'est une vingtaine de villes de Seine-Saint-Denis qui ont été agitées par ces violences urbaines, où des commissariats ont notamment été visés.

- La prison de Fresnes prise pour cible

À Fresnes, le poste de sécurité à l'entrée de la prison a été attaqué par des émeutiers sans qu'ils ne puissent pénétrer dans l'enceinte après l'intervention de la police. Des vidéos montrent une vingtaine de jeunes cagoulés attaquer avec des mortiers d'artifice et divers projectiles le poste de garde à l'entrée du domaine. Le domaine donne accès aux résidences des surveillants, à la maison d'arrêt, à la maison d'arrêt des femmes ou encore à l'hôpital pénitentiaire. Une alarme a retenti lors de l'attaque, comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

- Des tensions dans de nombreuses villes en France

Ailleurs en France, d'autres scènes d'émeutes ont eu lieu, comme dans le quartier du Mirail à Toulouse où des barricades enflammées ont été érigées sur certains axes.

La banlieue lilloise a été également le théâtre de vives tensions cette nuit, comme l’agglomération lyonnaise. À Vaulx-en-Velin notamment, où un commissariat a été pris pour cible. À Villeurbanne, c’est un incendie dans un immeuble d’habitation qui aurait été déclenché au 3e étage par un tir de mortier faisant au passage quatre blessés légers. L'incendie s’est ensuite propagé jusqu’au 6e étage. 35 personnes ont dû être relogées.

- Une marche blanche en mémoire de Nahel

Une marche blanche est prévue pour ce jeudi à 14h00 à Nanterre. C'est la mère de Nahel qui a appelé à ce rassemblement mercredi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux exprimant sa "révolte pour son fils". Le rassemblement doit avoir lieu devant la préfecture des Hauts-de-Seine.