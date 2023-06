Sarthe: le "gang des rillettes" dépouille les distributeurs de charcuterie

Mais qui en veut aux distributeurs de rillettes dans la Sarthe? Des plaintes ont été déposées après de multiples "attaques" visant uniquement les produits charcutiers de distributeurs automatiques.

C’est bien connu, une envie de rillettes, ça n’attend pas. Surtout dans la Sarthe, fief de la fabrication de ce produit traditionnel. A tel point que plusieurs producteurs et charcutiers ont installé des distributeurs automatiques réfrigérés. Les clients peuvent ainsi faire le plein de rillettes, saucisses ou boudin à n’importe quelle heure. Un succès commercial, mais qui suscite, désormais, la convoitise d’un mystérieux "gang des rillettes", comme le surnomment nos confrères du Monde.

Ces dernières semaines, au moins trois distributeurs ont été vandalisés, en pleine nuit, à Solesmes, Saint-Jean-de-la-Motte et Saint-Vincent-du-Lorouër. Les vitres ont été fracassées à coups de masse ou au pied de biche. Non pas pour voler l’argent de la machine, qui ne prend pas les pièces, uniquement les paiements par carte. Non. Les vandales ne s’en prennent qu’à la marchandise. A chaque fois, ils ont dévalisé l’automate et emporté tous les pots de rillettes, par dizaines.

Toujours dans la nature

Colère des artisans, furieux de subir ce pillage de leurs produits. Pour l’une des victimes, c’est la 4e fois en 1 an que son distributeur est attaqué. Des plaintes ont été déposées. La gendarmerie a ouvert une enquête sur cette série de vols, mais pour l’instant, le "gang des rillettes", dûment recherché, est toujours dans la nature.